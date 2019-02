Kiesőjelölttel melegítenek a BL-re Ronaldóék

Az erőviszonyok alapján kifejezetten kellemes ellenfél, az utolsó előtti helyen álló Frosinone vár a listavezető Juventusra az olasz labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában, melynek legizgalmasabb összecsapása vélhetően az Atalanta-AC Milan találkozó lesz.

A január vége gyengén sikerült a legutóbbi hét kiírás bajnokának, ám egy hete a Sassuolo ellen a korábbinál már lényegesen jobb játékot mutatott az együttes, s magabiztosan nyert, amivel visszaállította 11 pontos előnyét a második Napolival szemben.

Massimiliano Allegri vezetőedző immár hagyományosan a Bajnokok Ligája kieséses szakaszára időzíti a csúcsformát a csapatnál,

s ha ez idén is így lesz, akkor a pénteki bajnokin a vasárnapinál is jobb játékot kellene nyújtania a gárdának, hogy a BL nyolcaddöntőjének jövő szerdai első felvonásán a kívánt magas színvonalon teljesítsenek a játékosok az Atlético Madrid vendégeként.

A 19. Frosinone ugyanakkor leginkább éppen abban bízhat, hogy Cristiano Ronaldóék figyelme már a spanyolországi meccsre irányul,

no meg abban, hogy az elmúlt hetekben kifejezetten jó formába lendült. A legutóbbi három fordulóban hat pontot szerzett a közép-olaszországi város csapata, a Bolognát és a Sampdoriát legyőzte, a Laziótól pedig csupán 1-0-ra kapott ki. Mindezek ellenére hatalmas meglepetést jelentene, ha az Allianz Stadionban pontot szerezne az együttes.

Napoli – Torino

A Juventusszal ellentétben a Napoli nem számíthat sima meccsre, mivel vasárnap este a nyolcadik Torinót fogadja, amely a nemzetközi kupaszereplést jelentő helyekért harcol, s az elmúlt időszakban többek között az Internazionalét is legyőzte.

Carlo Ancelotti tanítványai jelenleg légüres térben vannak a Serie A-ban, előttük a Juve 11, mögöttük az Internazionale kilenc pont különbséggel áll, ami egyúttal azt is jelentheti, hogy nincs nyomás a csapaton, pozícióját ugyanis nem veszélyeztetik a mögötte állók, a bajnoki címre pedig a pontvadászat eddigi menete alapján leginkább csak matematikai esélye van. A nápolyiaknak ugyanakkor minden győzelemre szükségük lenne, hogy legalább minimális nyomás alatt tartsák a címvédőt, s annak esetleges botlásait kihasználhassák.

Atalanta – Milan

A Serie A-ban elsősorban a negyedik, utolsó Bajnokok Ligája-indulást érő helyért folyik igazán nagy csata. A csúcsligás pozíció jelenleg az AC Milané, ám előnye csupán egyetlen pont az ötödik, hatodik és hetedik helyen álló csapatokkal szemben, így különösen fontosnak nevezhető meccs vár rá, hiszen az ötödik Atalantához látogat.

A két gárda egyaránt veretlen idén a bajnokságban, azaz hat meccse tart a sorozatuk, ráadásul kifejezetten önbizalom-növelő eredményeket is elértek ebben az időszakban. A bergamóiak döntetlent játszottak a Juventusszal és az AS Romával, ráadásul előbbit sima győzelemmel kiejtették az Olasz Kupából is januárban, míg a Milan a Romával és a Napolival ért el döntetlent a bajnokságban, utóbbit legyőzte a kupában.

Roma – Bologna

A hatodik Roma a BL-ben 2-1-re verte a vendég Portót kedden, ám a bajnokságban nem hivatkozhat majd a fáradtságra, mivel hétfőn kell csak pályára lépnie Nagy Ádám csapata, a 18. Bologna ellen.

Genoa – Lazio

A Schäfer Andrást a téli átigazolási szezonban megszerző Genoa a hetedik Laziót fogadja.

Serie A, 24. forduló:

péntek:

Juventus-Frosinone 20.30

szombat:

Cagliari-Parma 18.00

Atalanta-AC Milan 20.30

vasárnap:

SPAL-Fiorentina 12.30

Empoli-Sassuolo 15.00

Genoa-Lazio 15.00

Udinese-Chievo 15.00

Internazionale-Sampdoria 18.00

Napoli-Torino 20.30

hétfő:

AS Roma-Bologna 20.30

A tabella:

1. Juventus 23 49-15 63 pont

2. Napoli 23 42-18 52

3. Internazionale 23 32-16 43

4. AC Milan 23 32-21 39

5. Atalanta 23 50-31 38

6. AS Roma 23 44-30 38

7. Lazio 23 32-25 38

8. Torino 23 28-22 34

9. Sampdoria 23 39-30 33

10. Fiorentina 23 33-25 32

11. Sassuolo 23 34-36 30

12. Parma 23 24-31 29

13. Genoa 23 30-40 25

14. SPAL 23 20-32 22

15. Cagliari 23 19-31 21

16. Udinese 23 18-31 19

17. Empoli 23 27-45 18

18. Bologna 23 18-35 18

19. Frosinone 23 17-43 16

20. Chievo 23 19-47 9

Borítókép: Ronaldo öröme a Sassuolo elleni bajnokin