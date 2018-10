Kicsit elborult az orosz válogatott játékosok agya (videó)

Pavel Kolobkov orosz sportminiszter az ügy kapcsán kijelentette, hogy a törvényeket minden állampolgárnak kötelessége betartani.

„Nem számít, hogy kiről van szó, egy labdarúgóról, vagy egy átlagos városlakóról, a törvény mindenkire vonatkozik” – jelentette ki Kolobkov, aki szerint

A sportminiszter kitért rá, az interneten is megtalálható videófelvételek egyértelműen bizonyítják, hogy Kokorin és Mamajev tevékeny résztvevője volt az incidensnek, ráadásul a helyszínen lévő tanúk is megerősítették ezt.

Az ügyben megszólalt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is, aki úgy fogalmazott, a videófelvétel „elég kellemetlen.”

Here is the video of the alleged incident – Kokorin appears to strike someone with a chair.

pic.twitter.com/WPYqdCSotN

— David Sansun (@RFN_David) October 9, 2018