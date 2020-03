Kettős győzelemmel negyeddöntőbe került a Leipzig és az Atalanta

A Gulácsi Péterrel felálló Leipzig, valamint az Atalanta is története során először jutott a negyeddöntőbe, mivel a nyolcaddöntő első meccséhez hasonlóan a keddi visszavágón is legyőzte a Tottenham Hotspurt, illetve a Valenciát.

A jó hangulatú lipcsei találkozó elején próbált, de nem tudott kezdeményezni az angol csapat, mert a hazaiak határozottan védekeztek, és miután átvették az irányítást, gyors akcióikban többször is gólveszély volt.

Marcel Sabitzer a 10. percben szerezte meg a vezetést a hazaiaknak, majd a 21. percben a csapatkapitány egy fejessel duplázta meg a különbséget.

A második félidő kiegyenlítettebb küzdelemmel telt, amelyben a Leipzig végig kontroll alatt tartotta a mérkőzést, a kapuk pedig ritkán forogtak veszélyben.

A végeredményt a 87. percben a mindössze pár másodperce pályán lévő cserejátékos, Emil Forsberg állította be első labdaérintéséből.

A magyar válogatott kapus végig magabiztos teljesítményt nyújtott és együtt élt a játékkal: védenie csak párszor kellett, lábbal azonban többször is jól avatkozott játékba.

A lipcseiek másik magyar válogatott játékosa, Willi Orbán térdsérülése miatt ezúttal sem volt bevethető állapotban.

Valenciában a zárt kapus mérkőzésen Josip Ilicic büntetőből már a 3. percben vezetéshez juttatta a vendégcsapatot, majd Kevin Gameiro egyenlített.

A szlovén középpályás azonban még a szünet előtt újabb tizenegyessel másodszor is előnyt harcolt ki az Atalantának. A második félidőben fordított ugyan a spanyol együttes – Gameiro is másodszor volt eredményes -, de Ilicic kétszer akcióból is betalált, így vendégként is nyert az olasz gárda.

A negyeddöntő sorsolását március 20-án tartják, a párharcok első mérkőzését április 7-8-án, a visszavágókat egy héttel később rendezik.

Forrás: MTI

Borítókép: Az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA által közreadott kép Geoffrey Kondogbiáról, az Atalanta (b) és Marten de Roonról, a Valencia játékosáról a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének Valencia – Atalanta visszavágóján az üres Estadio Mestalla stadionban, Valenciában 2020. március 10-én. A mérkőzést a tüdőgyulladást okozó koronavírus terjedése miatt zárt kapuk mögött rendezték.