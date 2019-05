Gólok számában tönkre verte a Bundesliga a legnagyobb bajnokságokat

A liga (DFL) szerdai közlése szerint

Ezzel a német élvonalbeli bajnokság az európai csúcsligákkal összehasonlítva az élen áll,

A DFL kiemelte:

Goals galore in the German top flight: Once again the #Bundesliga is the highest-scoring top league in Europe ➡️ https://t.co/lfoFaJJDJ8#FootballAsItsMeantToBe pic.twitter.com/tjuNUyuZvz

— DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 29, 2019