Egymásnak rontott Higuain és David Luiz edzés közben

A tréning sajtó számára is nyilvános részében a pályán, egy játékhelyzet közben kisebb szóváltásba keveredett egymással a brazil védő, David Luiz, valamint az argentin támadó, Gonzalo Higuain.

Az együttes 60 éves szakvezetője, Maurizio Sarri az eset után számon kérte a történteket David Luizon, majd dühösen hagyta el a pályát. Az olasz tréner többször is látványosan a földre dobta a sapkáját, amelybe aztán bele is rúgott.

Maurizio Sarri stormed out of Chelsea training just one day before the Europa League Final kicks-off.

David Luiz and Gonzalo Higuain squared up. N’golo Kante likely not to play and Pedro is reportedly out also.

What’s the f*cking point in even playing? pic.twitter.com/FRtNwjkpNd

