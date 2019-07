Diego Godín Milánóban folytatja

A 33 éves védő május elején jelentette be, hogy kilenc év után elhagyja az Atlético Madridot.

Az Inter hétfőn közölte, hogy 2022 június végéig megállapodott Godínnal, aki

Találatai közül

OFFICIAL: Inter Milan have confirmed the signing of Diego Godin from Atletico Madrid on a free transfer. pic.twitter.com/PBKGlA9Gpx

— Transfer News (@TransfersLlVE) July 1, 2019