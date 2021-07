Curry megdöntött minden sportkártyás rekordot (videó)

A kártyát ugyanaz az Alt Fund nevű, relikviákat gyűjtő cég vette meg, amely a korábbi rekorder LeBron James-kártyát is megvásárolta 5,2 millió dollárért.

A 2009-es kiadású kártya – amely a világ legritkább, Curryt ábrázoló ereklyéje, köszönhetően annak, hogy a saját mezéről származó NBA-logó teljes egészében rajta van az aláírt példányon – ezzel bekerült az Alt több mint tízezres gyűjteményébe, amelynek összértéke mintegy 50 millió dollár.

Introducing the rarest @StephenCurry30 card in the world, just acquired by Alt for $5.9M. The 2009 National Treasures 1/1 Rookie Logoman Autograph ✨ pic.twitter.com/kBIpyttzS6

— Alt (@OnlyAltOfficial) July 6, 2021