Bemutatták az új Ferrarit (videó)

A kedd esti ceremóniát a Reggio Emilia-i Romolo Valli színházban tartották.

A versenygép külsőre hasonlít a tavalyi modellre, Mattia Binotto csapatfőnök szerint azonban a karosszéria alatt nagyok a különbségek.

„Minden alkatrészen dolgoztunk” – fogalmazott a szakember.

– tette hozzá a négyszeres világbajnok Vettel, akinek idén jár le a szerződése az olasz istállónál.

There she is! The Ferrari SF1000. What do you think?

If you missed the launch live – catch the replay here 👉 https://t.co/Brydu62bHh #Ferrari #F1 #Formula1 #Motorsport #SF1000 pic.twitter.com/KCeULdYqXr

— Motorsport.com (@Motorsport) February 11, 2020