Bemutatták az idei szezon első F1-es autóját

Az egyesült államokbeli csapat autója az elmúlt három évben fekete-szürke-piros festést viselt, ám most a névadó szponzorral kötött megállapodás értelmében megújult a dizájn.

A csütörtökön bemutatott autón jól láthatóak a szabályváltoztatások miatt módosított aerodinamikai elemek, így többek között egyszerűbb kialakítású lett az első szárny és szélesebbé vált a hátsó légterelő.

