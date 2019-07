A kis Pochettino követi apját a nagycsapatnál

A megállapodásról a Bajnokok Ligája-döntős londoniak argentin szakvezetője közölt egy képet a közösségi oldalán, a fotón a karrierje első profi szerződését aláíró fia társaságában látható.

A csatárként bevethető Maurizio Pochettino az U23-as tartalékcsapat keretéhez tartozik majd.

👬✍️ Father signs son!

Tottenham Hotspur have signed the son of Mauricio Pochettino, Maurizio Pochettino (18) who will join up with the u18 side.

Let’s see if he can make the first team one day. pic.twitter.com/tfrMVKHCGl

