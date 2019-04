A City adja az év álomcsapatának nagy részét

A Profi Labdarúgók Szervezetének (PFA) csütörtöki tájékoztatása szerint Josep Guardiola együtteséből a kapus Ederson, a védő Aymeric Laporte, a középpályás Bernardo Silva és Fernandinho, valamint a csatár Raheem Sterling és Sergio Agüero került a legjobbak közé a játékostársak szavazatai alapján.

Official: Paul Pogba named in the PFA Team of the Year. #mufc pic.twitter.com/8Yc3m1qawZ

Tavaly ugyancsak a Manchester City adta a legtöbb játékost, az öt labdarúgó közül viszont egyedül Agüero maradt meg idén is. Akkor Kevin De Bruyne, David Silva, Kyle Walker és Nicolas Otamendi került még be.

Az viszont különösen érdekes, hogy Hazard-t jelölték az év labdarúgójának, viszont a csapatba nem került be.

Saturday: Eden Hazard nominated for PFA Players' Player of the Year.

Thursday: Eden Hazard is not included in the PFA Team of the Year.

🤷‍♂️ pic.twitter.com/OTaZl9Hfl2

