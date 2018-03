Kádár megsérült, a Lazio kiejtette a Dinamót Kijevben

Az Atlético Madrid jutott be elsőként a legjobb nyolc közé a labdarúgó Európa-ligában, mivel a hazai siker után idegenben is kiütötte a Lokomotiv Moszkvát.

A „matracosokhoz” hasonlóan készülhet a negyeddöntőre a Lazio, a Marseille, az RB Leipzig és a Sporting CP is.

A múlt heti, háromgólos madridi sikert követően nem sok kérdés maradt a visszavágóra, az pedig már a 16. percben eldőlt, hogy nem lesz hosszabbítás sem, egy szép összjáték végén ugyanis Ángel Correa passzolt a jobb alsóba (0–1). – mint arról a Nemzeti Sport beszámolt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az oroszok Rybus 26 méteres bombájával hamar válaszoltak, és a szünetre 1–1-gyel mehettek, de a fordulást követően már nem kegyelmezett Diego Simeone csapata: egy bal oldali beadás után Saúl szerzett újabb gólt a párharcban, majd Fernando Torres duplázott rövid idő alatt, végül pedig a csereként beálló Griezmann is pörgetett egy gyönyörűt (1–5).

Az első félidő derekán előnybe került Kijevben a Lazio, Luis Alberto szögletére Lucas Leiva érkezett a legjobb ütemben, és a pocsékul kimozduló Bojkótól nem zavartatva az üres kapuba fejelt (0–1).

Az ukrán kapus a játékrész hajrájában aztán már inkább a védéseivel került reflektorfénybe, sorra akadályozta meg Immobile lehetőségeit, így meccsben maradt a házigazda.

Számunkra sokkal rosszabb hír, hogy az olasz támadó egyik ziccerénél Kádár Tamás combsérülést szenvedett, és a szünet előtti percekben le kellett cserélni.

A folytatásban úgy tűnt, a Lazio minden helyzetből képes rontani, előbb Patric nem találta el a kaput az ötösről, majd Immobile rontott a hosszú alsótól egy lépésre. Egyórányi játékot követően Luis Alberto szabadrúgása kerülte el kevéssel a jobb felsőt, aztán Immobile került újra nagy helyzetbe, de lyukat rúgott.

A második félidő gyakorlatilag egykapuzásról szólt, ám mivel a Lazio csak nem tudta megszerezni a második találatot, sokáig izgulhattak a rómaiak – a 83. percben viszont De Vrij már lezárta a továbbjutás kérdését (0–2).

A TÖBBI MECCSEN

A Marseille a hazai 3–1 után Bilbaóban sem lassított, az első félidő hajrájához közeledve Payet cselezte ki a fél védelmet, mielőtt felrúgták – a tizenegyest magabiztosan értékesítette. A fordulást követően az odavágón duplázó Ocampos is eredményes volt, majd Inaki Williams brusztolta be a szépítést, de a franciák így is kettős győzelemmel jutottak tovább (1–2). A meccs krónikájához tartozik még, hogy Aduriz egy elkésett becsúszásért megkapta a második sárgáját, ezért a 77. perctől kezdve emberhátrányban játszott az Athletic.

A cseh éllovas Viktoria Plzen a kétgólos hátrányából villámgyorsan lefaragott egyet – a hatodik percben Kovarík beíveléséből Bakos fejelt gólt –, a második félidő derekán pedig eltüntette a különbséget, Bakos ezúttal lábbal talált be. A 92. percben a Sporting CP büntetőből eldönthette volna a párharcot, de Bas Dost hibázott, így hosszabbításra került sor. Ennek első félidejében, a ráadás pillanataiban Battaglia fejesével szépített a portugál csapat, amely így kiharcolta a továbbjutást (2–1).

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Lokomotiv Moszkva (orosz)–Atlético Madrid (spanyol) 1–5 (Rybus 20., ill. Á. Correa 16., Saúl 47., F. Torres 65., 70., Griezmann 85.)

Továbbjutott: az Atlético Madrid, kettős győzelemmel, 8–1-es összesítéssel.

Dinamo Kijev (ukrán)–Lazio (olasz) 0–2 (Lucas Leiva 23., De Vrij 83.)

Továbbjutott: a Lazio, 4–2-es összesítéssel

Zenit (orosz)–RB Leipzig (német) 1–1 (Driussi 45+1., ill. Augustin 22.)

Továbbjutott: az RB Leipzig, 3–2-es összesítéssel

Athletic Bilbao (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 1–2 (I. Williams 74., ill. Payet 38. – 11-esből, Ocampos 52.)

Továbbjutott: a Marseille, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel

Viktoria Plzen (cseh)–Sporting CP (portugál) 2–1 (Bakos 6., 65., ill. Battaglia 105+2.) – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Sporting CP, 3–2-es összesítéssel

21.05: Olympique Lyon (francia)–CSZKA Moszkva (orosz) (Tv: Digi Sport2)

Az első meccs végeredménye: 1–0 az Olympique Lyon javára.

21.05: Red Bull Salzburg (osztrák)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Digi Sport1)

Az első meccs végeredménye: 2–1 a Red Bull Salzburg javára.

21.05: Arsenal (angol)–AC Milan (olasz) (Tv: RTL II)

Az első meccs végeredménye: 2–0 az Arsenal javára.

Borítókép: AFP