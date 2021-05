Itt a hivatalos bejelentés: Dárdai Pál marad a Hertha edzője

A Hertha labdarúgó csapata digitális közgyűlésén bejelentette, hogy a következő szezonban is Dárdai Pál lesz a berlini klub vezetőedzője.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként még lelkesedett Kínáért

A Kickerre hivatkozva az Origo megírta, hogy Carsten Schmidt ügyvezető igazgató jelentette be a hírt vasárnap.

Pál bleibt! 💙🤍 Der 45-Jährige wird auch in der kommenden @Bundesliga_DE-Saison unsere Mannschaft als Cheftrainer betreuen. ✔️ Das gab Carsten #Schmidt soeben auf unserer Mitgliederversammlung bekannt. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, @paldardai!#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/GrmB7VHzpN — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 30, 2021

Fredi Bobic, a Hertha új klubmenedzsere – akit kedden mutatnak be – is azt szerette volna, hogy Dárdai Pál maradjon a csapat vezetőedzője a következő szezonban is. Bobic hivatalosan csak júniustól tölti be az új posztot a Herthánál, de úgy tűnik már most elkezdte a munkát a keretben és a szakmai stábban történő változásokkal kapcsolatban.

Bobic szerint Dárdai jól ismeri a fővárosi klubot, illetve a játékosokat, ráadásul stabilizálta és ismét benntartotta a Herthát az élvonalban.