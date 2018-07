Így védik a hőségtől a futókat a Tatai Minimarathonon

Augusztus 4-én, szombaton immár 35. alkalommal rajtol el a Tatai Minimarathon. A futók délelőtt 11 órakor vágnak neki a megszokott útvonalnak.

A 13,5 kilométeres Tatai Minimarathon egyediségét nemcsak a különleges természeti környezet adja, hanem – megrendezésének időpontjából fakadóan – a gyakori magas hőmérséklet és páratartalom is, ezek a körülmények pedig a legtöbb futónak többlet motivációt jelentenek a táv teljesítéséhez – írja a versenyről a tata.hu.

Való igaz, az augusztusi magas hőmérséklet bizony többletterhet ró a szervezetre. 2017-ben harmadfokú hőségriadó előzte meg a maratont, idén pedig másodfokú riasztás van érvényben péntek éjfélig, és egyelőre nem tudni, meghosszabbítják-e a vörös kódot a szombati verseny idejére. A tavalyi extrém hőség ellenére kilencszázan vágtak neki a távnak.

Fontos, hogy a megmérettetésen minden versenyző saját elhatározásából és saját felelősségére vegyen részt, s számoljon azzal, hogy az időjárási feltételek speciális felkészülést igényelnek. A versenyre való jelentkezési lapon ezt a futók aláírásukkal is elismerik – hangsúlyozzák a szervezők, akik most is, mint tavaly, mindent megtesznek, hogy a lehető legbiztonságosabbá tegyék a versenyt. Párakapu és 6 frissítő állomás segíti a nevezőket, a professzionális egészségügyi ellátásról a mentők és az IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének szakemberei gondoskodnak, a mezőnyt pedig két kisvonat zárja.

Sok olvasónk féltette a versenyzőket, ezért utánajártunk, miért éppen a tavaly még újnak számító 11 órai időpontban rajtol a Tatai Minimarathon.

– A verseny mindenképp az új, tizenegy órai időpontban indul, hiszen nemzetközi verseny lévén tekintettel kell lennünk a messzebbről érkezőkre, illetve a most már ötszáz előzetes nevezőre, akik szintén ezzel a rajtidőponttal kalkulálnak – mondta el Tompa Andor főszervező.

A 35. Minimarathonra augusztus elsején éjfélig lehet jelentkezni online, a helyszínen pedig augusztus 3-án pénteken 15 és 19 óra között, valamint augusztus 4-én szombaton 8-tól 10.45-ig.

(Borítókép: archív; 34. Tatai Minimarathon)