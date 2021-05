Örömmámor az öltözőben: zsinórban hatodjára a Tatabányáé a bronz (videók)

A férfi kézilabda NB I. 25. fordulójában, ezer gond, probléma, betegség és sérülések közepette is megszerezték a Kék Tigrisek a hőn áhított bajnoki bronzérmet. Orosházán tizennyolc gólos (36-18) győzelmet aratott a Matics-csapat, ezzel biztosítva be együttesünk harmadik helyezését.

Jól és lendületesen kezdett a Tatabánya, aztán 7-2-es vezetésüknél megtorpantak, és nagyjából húsz perc leforgása alatt úgy tett szert hat-hétgólos előnyre a Bányász, hogy közben hét „kristálytiszta” ziccert elrontott. Ennek ellenére már az első játékrészben kiütközött a két csapat közti tudásbeli és fizikális különbség. Így gyakorlatilag harminc perc alatt eldöntötte a Tatabánya az összecsapás sorsát.

A szünet után sem fogták vissza magukat a vendégek. Továbbra is meglehetősen erős tempót diktáltak, amellyel csak a legritkább esetben tudott mit kezdeni a házigazda Orosháza. A jó védekezésnek köszönhetően most sok indítás gólt szereztek a Kék Tigrisek, és ez is hozzájárult a magabiztosa, nagy különbségű sikerükhöz, amely bronzérmet ér. Mégpedig zsinórban a hatodikat.

Szakmai vélemények

Matics Vladan: – Óriási dolog mindannyiunk számára, hogy gyakorlatilag most zsinórban hetedszer szereztük meg a bajnoki bronzérmet. Minden játékosomnak gratulálok, és mindenkinek köszönöm, aki segített nekünk, szorított vagy szurkolt értünk. Nélkülük nem sikerülhetett volna.

Kontra Zsolt, a Tatabánya technikai vezetője: – Ez a csapat mindent kibírt. Betegségeket, sérüléseket, a rengeteg egymást követő mérkőzést és az egyéb nehézségeket is. Elismerés a srácoknak. Ők ezért az éremért és a szurkolókért harcoltak, mert ők hiányoztak nekik ebben a szezonban, a legjobban. Most is olyan jó volt látni, hogy még ilyen messzire is vagy harmincan elkísértek bennünket. Úgy érzem nem hiába… Egyébként szerintem a hétből az első és a mostani bronzérem megszerzése volt a legnehezebb.