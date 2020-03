Az OSE Lions Atomerőmű elleni, zárt kapus mérkőzését mintegy 30 oroszlányi szurkoló követte végig a helyszínen, egészen pontosan a csarnok ajtói mellett állva és szurkolva.

Ahogy arról már beszámoltunk, a kormány döntéséhez igazodva a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) szerdán úgy döntött, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt március 11-én éjféltől a bajnoki mérkőzéseket csak zárt kapuk mögött, nézők jelenléte nélkül lehet lejátszani. Az élvonalbeli klubok azonban úgy határoztak, hogy már a március 10-i mérkőzéseket is zárt kapuk mögött rendezik, amely végül délután, néhány órával a meccsek kezdése előtt vált biztossá. Az OSE Lions így szurkolói jelenléte nélkül fogadta az Atomerőmű együttesét a bajnokság 21. fordulójában.

Az „Akác” melletti parkolóban azonban már fél órával a találkozó kezdete előtt elkezdtek gyülekezni az oroszlányi szurkolók (a vendégek nem indultak útnak, az OSE szurkolói is tájékoztatták őket a fejleményekről) annak ellenére, hogy ha csak a csarnokon kívülről is, de biztathassák kedvenceiket. Ugyanez vonatkozott a sajtó képviselőire is, az egyesülettől kapott információk szerint ugyanis csak az országos szövetség által delegált személyek vehettek részt a mérkőzésen.

– Zárt kapus meccset azért lehet nyitott ajtónál rendezni? Kérdezte az egyik, akkor még mit sem sejtő szurkoló, miközben a jelenlévő rendőrökkel, polgárőrökkel, közterület-felügyelőkkel és a biztonsági szolgálat tagjaival folyt a diskurzus a már lassan az egész sportvilágot térdre kényszerítő egészségügyi vészhelyzetről és annak lehetséges következményeiről. – Legalább a bírókat nem szidja senki – hangzott el a szurkolói szentencia, majd egy nagyobb, mintegy 20 főből álló szurkolói csoport a vészkijárathoz vonult, hogy onnan nézze a meccset, bár az ajtón keresztül, az egyik eredményjelző takarásából csak néhány néző láthatott valamit, persze ők sem sokat.

Mi is itt próbáltuk követni az eseményeket, és a szurkolók folyamatos „eredménykövetésének” hála semmiről sem maradtunk le. Volt, aki – mivel nem fért az ajtóhoz – a telefonján nézte az élő közvetítést. Ezt persze otthon is megtehette volna, de hát milyen az igazi szurkoló… Eközben a szomszédos uszodából folyamatosan érkezett ellátmányként a „védőital”, valamint előkerült egy üvegnyi körtepálinka is. Aztán láss csodát, nyílt az ajtó, a szurkolók pedig azzal a feltétellel biztathatták csapatukat, hogy nem lépnek be a csarnokba – de a játékosok legalább halhatták a jól megszokott szurkolói rigmusokat, hiszen a hangorkán azonnal beindult.

Közben egy kisebb, 10 fős csoport a csarnok másik oldalán buzdította az OSE-t. Mindeközben fotós kollégánk rendületlenül kattintgatott, készült itt szurkolói fotó, csoportkép, és láss csodát: néhány fénykép a mérkőzésről, természetesen az ajtón keresztül. Mindkét táborban felmerült az OSE Lions részvételével zajló Magyar Kupa áprilisi, debreceni nyolcas döntője (itt a Lions újfent az Atomerőművel kezd) ahová már többen foglaltak szállást, de a jelenlegi helyzet miatt sokan vissza is mondták azt. Olyan is van persze, aki legfeljebb lemegy várost nézni, ha már van hol aludni…

– Ilyet még soha nem tapasztaltunk. Hosszú évek óta járunk csapatunk meccseire, úgy terveztük, hogy ebben a szezonban minden mérkőzést élőben tekintünk meg, itthon és idegenben is. Úgy tűnik, ez most kútba esett – tudtuk meg Schattinger Zsolttól, az OSE Lions vezérszurkolójától.

A bajnokság innentől áttér a szerda-szombat ritmusra, más kérdés, milyen lesz a meccsdömping szurkolók nélkül…

Jegyzőkönyv

Kosárlabda, NB I. A., férfi,, 21. forduló

OSE Lions – Atomerőmű SE 81-105

(30-31, 18-24, 16-25, 17-25)

OSE Lions: E. Washington 9, Abell 7, Rizvics 21/3, Garamvölgyi 3, Bozsovics 3/3. Csere: Kucsora 2, Demeter, Illés 4, Zsíros 11/9, Anda 3, Hayes 11, Mohácsi 7.

Edző: Sebastjan Krasovec.

Atomerőmű: Evans 14/3, Faust18/9, Calhoun 17/9, Putney 13/9, Lóránt 23/3. Csere: Szalai, Kis R. 4, Bodon, Kovács Á. 5/3, Jackson 11, Velkey, Horváth K. Edző: Dzunics Braniszlav.

Oroszlány, zárt kapuk mögött. V.: Benczur T., Kapitány G., Minár L. B.

Az eredmény alakulása: 5. perc: 12-19, 8. p.: 24-24, 11. p.: 33-31, 13.p.: 33-39, 18. p.: 43-49, 25. p.: 51-66, 28. p.: 60-68, 34. p.: 69-88, 39. p.: 76-101.

Kipontozódott: Lóránt (35.), Jackson (39.).

Sebastjan Krasovec, az oroszlányiak edzője úgy fogalmazott a meccs után, hogy gratulál a Paksnak, könnyedén győztek ellenük.

– Már a mérkőzés elejétől fogva túl puhák voltunk, nem használtuk ki a faultjainkat. Egy ilyen fizikális csapat ellen így nem lehet játszani. Minden negyedet megnyerve nyertek, megérdemlik a gratulációt. Találkozunk még a kupában, ahol javíthatunk. Sok sikert kívánok nekik a szezon hátralévő részére, folytassák a győzelmi sorozatot, szükségünk van arra, hogy győzzenek a közvetlen riválisaink ellen is – részletezte.

Dzunics Braniszlav a paksiak edzője szerint megérdemelten nyerték meg ezt a mérkőzést.

– Furcsa volt ilyen helyzetben játszani, de jól tudtunk alkalmazkodni. Ami a játékot illeti, a második félidőben kicsit szigorítottunk a védekezésen, lecsökkentettük az eladott labdák számát és sok könnyű kosarat dobtunk. Szeretnék gratulálni a hazai csapatnak az eddigi szerepléshez, amit eddig a bajnokságban nyújtanak, az nagyon jót tesz a magyar kosárlabdának. Úgy gondolom, hogy ismét egy jó meccset fogunk játszani velük a kupában – tette hozzá.

Hosszú nap volt

A teljes forduló zárt kapuk mögött történő rendezéséről való döntést hosszú órák felfokozott hangulatú eseményei előzték meg. A kormány Magyar Közlönyben megjelenő rendeletében március 11. 15 órától országos vészhelyzetet hirdetett ki, amely magában foglalja a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket betiltását is. Mivel a magyar férfi kosárlabda-bajnokság élvonalbeli mérkőzéseit rendszeresen 1000 főnél többen látogatják, így borítékolható volt, hogy a forduló mérkőzéseit zárt kapuk mögött rendezik meg. Bár a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a klubokra bízta döntést a zárt kapus mérkőzések megrendezését illetően (hivatalosan ugye éjféltől él a határozat), végül az összes rendező egyesület a zárt kapus rendezés mellett döntött. Az OSE Lions a hivatalos szervekkel történő folyamatos kapcsolattartás mellett döntött arról, hogy a vészhelyzet miatt az Atomerőmű elleni összecsapást a szurkolók kényszerű távolmaradása mellett rendezi meg.

