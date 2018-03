A fiúknak ment jobban, de a lányok is igyekeztek

Mindkét pólócsapatunk a fővárosban vendégeskedett. A hölgyek pont nélkül, a férfiak viszont „pontosan” tértek haza.

Vízilabda OB I., női, 18. forduló

BVSC – Tatabányai Vízmű SE 20-5 (4-2, 4-1, 6-1, 6-1)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Budapest, Szőnyi út, 120 néző, vezett: Székely B., Kovács B.

TVSE: Zirighmé Sós I. – Szellák 1, Jenei 1, Schatz 1, Bicskei 1, Tátrai, Ádám E. 1. Csere: Varga Cs. (kapus), Zantleitner N., Zöld, Balogh E. Edző Zantleitner Krisztina.

Gól emberelőnyből: 7/3, illetve 6/0.

Gól ötméteresből: 3/3, illetve 0.

Három kezdő játékosát is nélkülözte a – jóval esélyesebb hazaiak ellen – a vendég vízműves alakulat. Ennek ellenére jól kezdett, és két negyeden keresztül jól is tartotta magát a TVSE. A második félidőre azonban elfáradt a Tatabánya az öt felnőtt válogatottal felálló fővárosi vasutasokkal szemben, és így a tudásbeli különbség is jobban kidomborodott.

Zantleitner Krisztina: – Szépen teljesített az ifjúsági válogatottakat felvonultató csapatom, a felnőtt válogatottakkal teletűzdelt közlekedésiek ellen.

Férfi OB I., középszakasz, 2. forduló

UVSE – Tatabányai Vízmű SE 4-9 (0-1, 1-2, 0-4, 3-2)

Budapest, Hajós Alfréd uszoda, 100 néző, vezette: Csizmadia, Dodog.

Tatabánya: Jászberényi – Katonás 1, Francsics 2, Kuncz 1, Hoppál 1, Kalanovics 2, Szentesi. Csere: Moravcsik (kapus), Máthé, Kolarik 2, Kolozsi, Márkus, Mészáros E., Szabó B. Edző: Zantleitner Tamás.

A harmadik negyedben döntöttel el végleg e fontos meccs kimenetelét a TVSE. A vízműveseknél többen is jól pólóztak, ám a győzelem kulcs az volt, hogy a vendégek védekezése végig stabil maradt.

Zantleitner Tamás: – Végre egy olyan mérkőzés, amikor elől és hátul is szinte minden sikerült.