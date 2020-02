Világbajnokság helyszíne lehet Tatabánya

A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) kariói ülésén eldőlt, Magyarország rendezheti a 2027-es, olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságot. A 32 csapatos viadal egyik tervezett helyszíne pedig az új tatabányai sportcsarnok lehet.

A sportdiplomáciai sikert követően Kocsi Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöke egyebek mellet szólt arról is, hogy éppen negyedszázada adott otthont hazánk a sportág világbajnokságának. Az elmúlt évek sikeresen megrendezett női Bajnokok Ligája döntői, illetve a kiválóan megszervezett utánpótlás-világversenyek, úgymond az IHF vezérkarát is meggyőzték arról, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpia legfontosabb női kvalifikációs viadalának Magyarország legyen a házigazdája.

A magyar sportvezető azt is hangsúlyozta, a nemzetközi szakszövetségnek az is szimpatikus volt, hogy a helyszínként tervezett négy magyar város nyugatról kelet felé haladva Győr, Tatabánya, Budapest és Debrecen az M1-es és M3-as autópálya tengelyén helyezkedik el. Így a két legtávolabbi rendező is elérhető majd a lehető leggyorsabban.

Marosi Lászlót, a sokszoros válogatott, hatszoros magyar gólkirály kézilabdázó, a Grundfos Tatabánya KC elnöke szintén örömét fejezte ki, hogy Tatabánya a női vb-mérkőzések egyik házigazdája lehet.

– Az idén január végén, amikor lerakták az új tatabányai sportcsarnok alapkövét, már tudtuk, hogy ez a korszerű létesítmény, amikor felépül, világversenyek helyszíneként is megállja a helyét – fogalmazott a tatabányai sportvezető, az MKSZ elnökségi tagja. – A tervek szerint a csarnok 2022-ben készül el, és máris tartalék helyszínéül választották a hazai rendezésű férfi Európa-bajnokságnak. Azaz, láthatjuk, hogy egy ilyen jelentős sportberuházás viszi a város jó hírét, bekapcsol minket a kézilabda nemzetközi vérkeringésébe. De hadd legyek egy kicsit „önző”, mert, amikortól átadják a létesítményt, és a tatabányai férfi kézilabdacsapat érdekelt lesz a nemzetközi kupákban, akkor mi is hazai környezetben játszhatjuk valamennyi mérkőzésünket.