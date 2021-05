Viharos körülmények között csaptak össze a focisták a Megyei Kupában

A Megyei Kupa második fordulóját rendezték szerda este. Az alacsonyabb osztályú csapatok szinte mindegyike búcsúzott, hiába játszhattak hazai közönség előtt.

A másodosztályban a bajnoki címre hajtó Tát szoros meccsen kapott ki az egy osztállyal feljebb ugyanilyen célokért küzdő Zsámbéktól. A találkozón a bajnokságban a gólokat számolatlanul szerző zsámbéki Monori Norbert duplázni tudott. Az Ete gólfiesztát rendezett Bakonyszombathelyen, igaz, itt is egy osztálynyi volt a különbség a vendégek javára. A vendégeknél Roll Martin és Gyüszi Levente is négy gólig jutott, a csapat pedig tízig meg sem áll, de a tíz emberrel kiálló Bakonyszombathely is betalált háromszor.

Az első osztályú Koppánymonostor fiatalokat is bevetve nyert Banán, ráadásul igen fölényesen. Egyed Máté mesterhármassal vette ki a részét a hét találatból, de a hazaiak is rúgtak két becsületgólt. A Kecskéd a második játékrészben döntötte el a továbbjutást Ászáron. Az első félidő még döntetlennel zárult, aztán kijött a két csapat közti osztálykülönbség.

A Császár és a Nagyigmánd remek meccset játszott a hazai edző, Mohácsi Antal születésnapján. A Nagyigmánd végül egy Kuti Horváth-góllal jutott tovább, miután a Császár visszajött kétgólos hátrányból. A Csolnok egyetlen másod­osztályú csapatként jutott a következő körbe a Vértessomló ellen, pedig a vendégcsapat már két góllal is ment, a Csolnok mégis egyenlíteni tudott. Csakúgy, mint az első fordulóban a Nyergesújfalu ellen.

A játéknap egyetlen olyan találkozója 19 órakor kezdődött, ahol két megyei első osztályban, azon belül is annak felsőházában szereplő csapat mérkőzött. Ezen a meccsen az eső, a hideg is bőséggel nehezítette a csapatok dolgát. Az Esztergom és a Sárisáp is egyaránt bevetett fiataljait az összecsapáson. Végül a hazai pályán játszó Esztergom jutott tovább.

Megyei Kupa, 2. forduló

DG Tát SE (megyei II. osztály)–Zsámbéki SK (I.) 1-3 (0-2)

Gólszerzők: Koller (68.), illetve Sárközi (23.), Monori (46., 90.).

Bakonyszombathely KSE (III.)–Etei SE (II.) 3-10 (1-7)

Gólszerzők: Nokta (4.), Nebehaj (47.), Czeglédi Á. (70.), illetve Roll (7., 12., 20., 60.), Gyüszi L. (31., 42., 44., 89.), Rigó (37., 49.).

Banai KSK (II.)–Koppánymonostori SE (I.) 2-7 (1-3)

Gólszerzők: Molnár P. (16.), Dobai (77.), illetve Tóth Á. (13.), Egyed (36., 53., 75.), Mészáros (43.), Sinkó (66.), Méri (85.).

Csolnoki SZSE (II.)–Vértessomlói KSK (I.) 2-2 (1-2)

Gólszerzők: Pázmándi (44.), Barlangi T. G. (49.), illetve Dobbelaere (27.), Kovács S. (41.).

Ászár KSE (II.)–Wati-Kecskéd KSK (I.) 1-3 (1-1)

Gólszerzők: Palotás (38.), illetve Tomayer (28.), Hagymási (60.), Greskó (62.).

Császári SE (II.)–Nagyigmándi KSK (I.) 2-3 (1-2)

Gólszerzők: Vincze (40.), Bauer (55.), illetve Nádolszky (5.), Fülöp (34.), Kuti Horváth (78.).

FC Esztergom (I.)–Sárisápi BSE (I.) 3-0 (2-0)

Gólszerzők: Varga (24.), Peller (41., 68.).

Az Ácsi Kinizsi SC játék nélkül jutott a 3. fordulóba.