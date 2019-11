A Bányász-szív diadala: videón a tatabányai örömünnep a bravúros EHF-továbbjutás után

Matics Vladan szerint a Bányász-szív és a csapat diadala, hogy a Grundfos Tatabánya KC továbbjutott az EHF-kupa csoportkörébe.

Ahogy arról beszámoltunk, meglehetősen foghíjas gárdával érkezett a Tatabánya visszavágóra. A „megszokott” hiányzók, Ancsin, Juhász Á. és Pásztor mellett az utolsó edzésen Bozovics is megsérült. Ő ugyan elutazott a csapattal, de végül nem lépett pályára. Rajta kívül Balogh Zs. és Vujovics is beinjekciózott lábbal tudta csak vállalni rövidebb-hosszabb ideig a játékot. Mintha erre ráéreztek volna az ukránok, mert hat perc alatt szinte „felfalták” a Bányászt. Aztán félidő derekára kiegyenlítettek a kék Tigrisek, és ezután már gyakorlatilag nem is engedték ki a vezetést a kezükből csak a legvégén…

A három magyar gárdából egyedül a Tatabánya örülhetett szombat este: sem a Balatonfüred, sem a csurgó nem jutott tovább a selejtezőkörből.

Kézilabda EHF-kupa, 3. selejtezőkör, visszavágó

ZTR Zaporizzsja (ukrán) – Grundfos Tatabánya KC 27-26 (10-12)

Junoszt Aréna, 2800 néző, vezette: Fornasieri, Di Domenico (olaszok)

TATABÁNYA: Bartucz – Vujovics 4 (2), Komogorov 9, Vranjes 2, Győri M. 2, Borzas 2, Hornyák 2. Csere: Borbély (kapus), Szász A. 2, Balogh Zs. 2, Sipos A. 1, Ilyés. Edző: Matics Vladan.

Az eredmény alakulása. 6. p.: 5-0. 14. p.: 6-6. 21. p.: 8-8. 24. p.: 8-12. 34. p.: 11-13. 39. p.: 15-14. 44. p.: 16-18. 48. p.: 19-22. 54. p.: 22-26

Kiállítások: 8, illetve 10 perc.

Hétméteresek: 4/4, illetve 4/2.

Matics Vladan, a csapat vezetőedzője: – A hatalmas Bányász-szív és csapat diadala a továbbjutásunk. Az első tíz percet leszámítva, ilyen felforgatott összeállításban is okosan, taktikusan játszottunk. A védekezésünk jól működött, elől pedig a kellő pillanatokban lőttük a gólokat. A hajrában viszont már szinte nem volt kit a pályára küldenem, nem volt egészséges játékosom. De a végsőkig küzdöttünk.