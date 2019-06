Vezér lenne Tatabányán a Szegedről igazolt válogatott jobbátlövő

Balogh Zsolt hét év után távozik Szegedről, és a következő szezonban már a Grundfos Tatabánya KC-t fogja erősíteni.

A kéziválogatott tagja saját bevallása szerint szeret vezéregyéniség lenni, és közel is áll ez hozzá. A Tatabányára igazolás kapcsán a Nemzeti Sport idézte szavait:

– Már a szegedi évek előtt is többször így számoltak velem, és Szegeden is így volt sokáig. Az idén azonban ez egy kicsit elveszett a klubban, a válogatottban viszont a világbajnokságon bebizonyítottam, hogy tudok a csapat vezéreként játszani. Várom már, hogy a klubban is újra az lehessek – mondta Balogh a tatabányai jövőjével kapcsolatban.

A Mol-Pick Szeged videóval búcsúzott a játékostól: