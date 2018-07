Veszélyes időjárás a Himalájában: a havazás miatt 6500 méteren ragadtak a magyarok

A volt esztergomi főiskolás, Suhajda Szilárd és mászótársa, Klein Dávid ismét mászni kezdett a hegyen, de 6500 méteren most fontos döntés kell hozniuk.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Suhajda Szilárd és Klein Dávid oxigénpalack és magassági teherhordók nélkül szeretné meghódítani a 8080 méteres Gasherbrum csúcsot, de az időjárás egész egyszerűen nem kedvez nekik. Miután 7000 méterről már visszakényszerültek az alaptáborba, most újra nekiindultak, hogy mi a helyzet a 6000 méter feletti magasságokban.

A Kalifa számolt be arról, hogy a 2018-as nyári szezon szó szerint követhetetlen időjárást produkál a Karakorumban. Mint írják, a helyiek szerint 20 éve nem volt példa olyan kitartó havazásra, amely az idei évben lepte meg a régiót, és még néhány napos ablakot sem lehet találni, amely ténylegesen csapadékmentes maradna.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Dávid és Szilárd úgy döntöttek, felderítő körre indulnak a 2-es táborig, 6500 méterre, ami az idei tapasztalataik szerint a Gasherbrum I-en választóvonalnak mutatkozik. Az első csúcsmászó körben is itt derült fény arra, hogy az alaptábori elemzések során érzékelt mászóidő látszólagos volt csupán, valójában kemény vihar dúlt a 2-es tábor fölötti régióban. A cél az volt, hogy „közelről is megnézzék” azt a július 24-25-re nyíló ablakot, amely megengedné a tényleges csúcsmászást. A terv szerint, ha valóban mászóidő alakul ki, tovább is haladnak a 2-esből és a „felderítő kör” valódi csúcsmászó körré válik. Ellentétes esetben pedig visszatérnek az alaptáborba.

A magyarok az előrejelzésekből kiolvasható mászóidő helyett ismét veszélyes intenzitású havazással találták szembe magukat. Ebben a pillanatban mérlegelniük kell a kialakult helyzetet és döntést kell hozni a következő lépésről, hogy kivárnak és folytatják a mászást, remélve, hogy jobbra fordul az idő, vagy visszatérnek az alaptáborba. Jelen pillanatban viszont egyik irányba sem tudnak elmozdulni a szakadó hóesés miatt. Így most beszorultak a 2-es tábori sátrukba.

Ahogy a Kalifa írja, a felderítő kör mindenképpen szükséges volt. Egyrészt azért, mert a Gasherbrum alaptáborát lassan minden expedíció elhagyja, másrészt pedig nem várható biztosabb ablak a későbbiekben sem.