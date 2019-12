Vereséget szenvedett az OSE Szegeden, most is elment a harmadik negyed

Az OSE Lions vereséget szenvedett az addig mindössze egy meccset nyerő Szeged otthonában.

Az OSE Lions már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést és az első negyedben végig vezetett. Előnye a játékrész közepe táján megközelítette a tíz pontot is, de a hazaiak jó hajrával közelebb tudtak kerülni. Az első 10 percben két délszláv játékos vitte a prímet, a hazaiaknál a horvát Ante Krapics, oroszlányi részről pedig a bosnyák Ramo Rizvics. A második negyed elején is az OSE vezetett, aztán a hazaiak fordítani tudtak, de – ahogy az Alba ellen is szombaton – egy Washington-kosárnak köszönhetően a félidőben a Lionsnál volt az előny.

Azonban sajnos nem ez volt az egyetlen párhuzam a Fehérvár elleni meccsel: akkor Sebastjan Krasovec csapata 19 ponttal elbukta a harmadik negyedet, most 12-vel nyerte a Szeged ezt a játékrészt, tehát hasonló bravúrra lett volna szükség a negyedikben, mint legutóbb. Ez azonban most nem jött össze: az SZTE 15 pontos vezetése után még hajrázott egy nagyot az OSE, de már nem tudta ledolgozni hátrányát.

A hazaiaknál a négy, szinte végig pályán lévő külföldi remekelt, a Lionsnál viszont csak Abell és Rizvics nyújtott átlagon felüli teljesítményt, ráadásul amellett, hogy a triplázás nagyon nem ment és sok volt az eladott labda, az ezúttal sem játszó Bozsovics is nagyon hiányzott a palánk alól. A Lions négy győzelemmel és hét vereséggel a 11. helyen áll.