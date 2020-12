Az MLSZ megyei igazgatója elmondta, mire számít a fociéletben 2021-ben

A koronavírus-járvány keresztülhúzta a megyei futballévet is, de így is eredményesen tekinthetünk vissza 2020-ra. Az MLSZ megyei igazgatójával, Khéner Lászlóval beszélgettünk.

– Igen furcsa év volt a 2020-as, mégis, hogyan értékelné?

– Sajnos a koronavírus-járvány miatt a 2019/2020-as bajnokság tavaszi szezonját be kellett szüntetnünk, a mérkőzéseket nem tudtuk lejátszani. Vegyes érzések kavarognak bennem, mert a pandémia mindenkire negatívan hatott, viszont a magyar labdarúgás szempontjából jó évet zártunk, ugyanis válogatottunk 2016 után újra kijutott a 2021-ben megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra, valamint a Nemzetek Ligájában megnyertük a B csoportot és felkerültünk a legerősebb nemzetek közé. És akkor még nem beszéltem a Fradi BL-szerepléséről. Az elmúlt évtizedekben sokat kritizált magyar futball fejlődésnek indult, ezt még a sport­ágat kevésbé szerető vagy laikus emberek is láthatják az elmúlt időszak eredményein.

Szerencsére a 2020/21-es szezont el tudtuk a nyáron kezdeni és szinte az utolsó 2-3 forduló kivételével, le is tudtuk játszani. Amennyiben a járvány visszaszorul, akkor a jelenlegi állapot tartható, bízom benne, hogy a tavaszi szezonban hátralevő mérkőzések megrendezésre kerülnek. A halasztások miatt már február elején is mérkőzéseket kellene játszani a csapatoknak, bár itt még az időjárási körülmények is közbeszólhatnak. Pozitívumként értékelem, hogy a tavaszi leállás után nem volt visszaesés, újra neveztek a klubok. Szeretném külön megköszönni az egyesületi vezetők, edzők, játékvezetők, játékosok hozzáállását, hiszen a járványügyi intézkedések mellett folytatták a bajnokságot és a fegyelmezett hozzáállásuk is hozzájárult ahhoz, hogy a mérkőzések nagy része lejátszásra került. Kiadtunk a sportszervezeteknek egy egészségvédelmi protokollt, az volt a tapasztalat, hogy szinte mindenki törekedett annak betartására.

– Mennyiben lehet hatással az idei év a 2021-es esztendőre?

– Bízom benne, hogy a 2021-es esztendőben visszatér az élet a normál kerékvágásba. Az őszi szezonba a vírus is beleszólt, hiszen megbetegedés vagy karantén miatt nem mindig a legjobb összeállításban tudtak játszani a csapatok. Tavasszal, ha megérkezik nagyobb mennyiségben a vakcina és visszaszorul a járvány, akkor várhatóan sokkal tervezhetőbbek lesznek a mérkőzések. A megyei I. osztályú bajnokságot május végéig be kell fejeznünk az NB III.-as osztályozó miatt, a többi bajnokságot is próbáljuk a terv szerint befejezni, de azoknál még van mozgásterünk.

– Ugyan több minden elmaradt, de így is volt fejlődés a megyei labdarúgásban. Melyek voltak ezek?

– Az infrastruktúra-fejlesztés idén sem állt meg, építettünk két ovifocipályát a megyeszékhelyen, Táton egy 20×40 m-es alapterületűt, hamarosan megépül egy grundpálya Lábatlanon az óvoda mellett, valamint további két pálya megépítése is folyamatban van Tatabányán. Tata sem maradt ki a fejlesztésekből, ott is épült műfüves pálya. Az egyesületek a tao adta támogatási lehetőségeknek köszönhetően idén is tovább tudták csinosítani sportlétesítményüket. Negyvenöt különböző méretű műfüves pályát építettünk 2012 óta megyeszerte az önkormányzatokkal karöltve, így országos viszonylatban Budapest és Pest megye után a harmadik helyen állunk. A másik előrelépés, hogy az U15-ös női korosztályt idén már bajnoki rendszerben tudjuk versenyeztetni. Sikerként értékelem, hogy Bakony­alja térségében az MLSZ és az önkormányzatok által közösen épített műfüves pályákon elindítottunk egy nyolccsapatos kispályás bajnokságot, melyhez olyan települések sportszervezetei is csatlakoztak (Tárkány, Ácsteszér) ahol jelenleg nincs nagypályás futball. Elkezdtük a grassroots (amatőr) klubakkreditációt, ahol első körben a megyei első osztályú sportszervezeteket auditáljuk és próbálunk nekik segítséget adni a klubfejlesztésben.

– Mi az igazgatóság célja a 2021-es évre?

– A pandémia okozta nehéz gazdasági helyzet a sportszervezetekre is kihatással van, de szeretnénk a jelenleg működő egyesületeinket, csapatainkat megtartani. A labdarúgás a legnépszerűbb sportág hazánkban is, körülbelül hétezer labdarúgó játszik Komárom-Esztergom megyében, fontos, hogy a mozgás továbbra is szerves része legyen az itt élő embereknek. Az egészség megőrzése mellett fontos, hogy a helyi kluboknál jó közösségek alakuljanak ki, ahová szívesen megy focizni a gyermek vagy felnőtt játékos. Tovább szeretnénk fejleszteni a női labdarúgást, bízva abban, hogy minél több klub át fogja érezni ennek fontosságát. Ez egy nagyon fejlődő szakág, még óriási potenciál van benne. 2021-ben a sportszakemberképzéseket is el szeretnénk indítani újra, az amatőr sportszervezői és a grassroots alap edzőképző tanfolyamok terveink szerint jövőre megyei szinten kiírásra fognak kerülni. Januárban kezdjük az alapfokú játékvezetői képzést, minden sportot kedvelő embert szeretettel várunk a tanfolyamra. Jelentkezni a jatekvezetoleszek.hu weboldalon lehet.

– Milyen változások várhatóak jövőre?

– Nagy horderejű változásokat nem tervezünk, az utánpótlás-bajnokságok átalakítását az elmúlt években megvalósítottuk, így a jövőre nézve az lesz a fő feladatunk, hogy fent tudjuk tartani a már működő bajnoki rendszereinket. A megye méretéhez és településszámhoz képest nagyon sok bajnokságot működtetünk. Ahogy említettem, fejlődési potenciál a női foci illetve a kispályás bajnokságok terén van, ezeken a területeken szeretnénk előre lépni.