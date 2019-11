Vb-bronzot szerzett az esztergomi kickboxos

Bronzérmet szerzett Vígváry Viktor, az Esztergomi Kick-Box SE versenyzője a Szarajevóban megrendezett világbajnokságon, ahol light-contact szabályrendszerben versenyzett.

A fiatal sportoló lelkesen készült a megmérettetésre, még a szövetség által szervezett edzőtáborban is megfordult. Olasz Attila ezúttal a válogatott edzőjeként segítette a felkészülését és Szarajevóba is a csapattal tartott.

Vígváry Viktor a –94 kg-os kategóriában a legjobb nyolc között kezdte meg a versenyzést. Elsőként egy nála jóval magasabb török sportolóval mérkőzött meg, aki nem mellesleg kiemeltként szerepelt a tornán. Bár nagyot küzdöttek, végül esztergomi siker született a találkozón.

Ezt követően egy angol ellenfél várt Vígváry Viktorra, akivel szemben 2:1-es pontossal maradt alul, így bronzéremmel tért haza a világbajnokságról. Az utolsó éves junior boxoló számára még nem ért véget az idény, hiszen november végén Törökországban versenyez majd.

Összesen egyébként két arany-, egy ezüst- és öt bronzéremmel zártak a magyar felnőtt versenyzők a Szarajevóban megrendezett kick-box világbajnokságon. A sportág hét szakága közül a light-contact, a low-kick és a K1 szabályrendszerek elitjét felvonultató vb-n a két elsőséget a szegedi Busa testvérpár, Gabriella és Andrea szereztek. Magyarország a harmadik helyen végzett az éremtáblázaton – tudatta a Magyar Kick-box Szakszövetség.

A light-contact női 50 kilogrammos súlycsoportjában a 2017-es budapesti vb-n is diadalmaskodó Busa Gabriella két 3-0-ás sikerrel jutott a döntőbe. A fináléban a jogi doktor végzettségű magyar kick-boxos szintén egyhangú pontozással győzött az ír De la Cour ellen. A 60 kkilogrammosok mezőnyében Busa Andrea három fölényes győzelemmel lett finalista, a döntőben pedig 2-1-re felülmúlta az orosz Tagilcevát is. A tanárként dolgozó magyar hölgy így tavalyi két Európa-bajnoki aranyérme után immár világbajnoknak is mondhatja magát.

Az ezüstérem a fiatal Szmolek Emánuel nevéhez fűződik, akit három nyertes csatát követően csak a világbajnok olasz Barbiere tudott megállítani. Harmadik lett light-contactban Maruscsák László (63 kg) és ahogy már írtuk, Vígváry Viktor (94), low-kickben Zsiga Melinda (52) és Boros Petra (70), valamint K1-ben Habash Antoine (63.5).