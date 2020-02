A várgesztesi szurkolók nagy szeretettel és lelkesedéssel hálálták meg, hogy újra van foci a településen.

A sportolók, a sportkedvelők és az önkormányzat támogatásának köszönhetően újra van labdarúgócsapata Várgesztesnek – értékelte örömmel Racsmány Mihály, a Gesztes Sport Egyesület elnöke az elmúlt hónapok erőfeszítéseit. A tavaszi rajtot a megyei harmadosztály déli csoportjának 8. helyéről várták a játékosok, akik eddig háromszor nyertek, ugyanennyi döntetlent értek el és hatszor szenvedtek vereséget.

– A csapat ennél jóval többre képes, bízunk benne, hogy ez a tavasszal láthatóvá is válik a teljesítményükben. Több új játékos is érkezett az egyesülethez. Jelenleg huszonkilenc igazolt játékosunk van, közöttük hat gesztesi, és nyolc somlói, a korösszetétel is ideális.

A falu futballszerető lakói a korábbiaknál nagyobb létszámmal látogatták a mérkőzéseket. A hazai meccsek Slapak Ferenc vezérletével teli lelátó előtt zajlottak, és még az elveszített mérkőzéseken is tapssal, biztatással honorálták a küzdeni tudást.