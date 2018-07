Tatabányai lány hozta el a magyarok egyetlen érmét a portugál versenyről

Varga Réka, az Ippon Judo Tatabánya SE versenyzője bronzérmet szerzett a portugáliai Coimbrában zajló Európai Egyetemi Játékokon.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Pedagógiai és Pszichológiai Karának hallgatója a +78 kg-os súlycsoportban lett harmadik, ezzel a magyar dzsúdócsapat egyetlen érmét szerezte a játékokon. Réka egy fehérorosz versenyző ellen kezdett, akit egy ippont érő dobással győzött le.

Az elődöntőben kiegyenlített mérkőzést vívott német riválisával, intésekkel jobban is állt, de ellenfele waza-arit ért el, így ő jutott a döntőbe. A harmadik helyért vívott mérkőzésen horvát riválisával szemben két waza-arit gyűjtött be, így végül ipponnal nyerte meg a bronzmérkőzést.

– Februárban tudtam meg, hogy indulhatok a játékokon, azóta erre a versenyre készültem. Jó hangulatú versenyen vehettem részt, volt olyan ellenfelem, akit korábbról már ismertem, más viszont meglepetést okozott – tudtuk meg Rékától a bronzérem megszerzése után.

– Bíztam Rékában, már a kiutazás előtt is mondtam neki, hogy akár érmet is nyerhet – árulta el Csernoviczki Csaba, Varga Réka edzője. – A német versenyző ellen taktikai hibát vétett, hiszen intésekkel is megnyerhette volna a mérkőzést, de belement egy kétes akcióba, amiből rosszul jött ki. Ettől függetlenül elégedett vagyok a teljesítményével, megérdemelte a bronzérmet, sokat dolgozott érte. Emellett külön öröm számunkra, hogy a magyar cselgáncscsapat egyetlen érmét a mi versenyzőnk szerezte – hangsúlyozta az Ippon Judo Tatabánya SE vezetője.