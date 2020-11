Váratlan fordulat: úgy tűnik folytatódik az NB III. és a megyei bajnokságok

Hétfőn még úgy látszott, hogy a férfi NB I-et és NB II-t, illetve a női NB I-et leszámítva leállnak a labdarúgó-bajnokságok, kedd estére azonban változott a helyzet, és úgy tűnik, hogy zárt kapuk mögött mégis minden osztályban folytatódnak a küzdelmek. Az MLSZ közleményben jelezte, hogy szigorú előírások mellett folytatódhatnak a bajnokságok.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfői bejelentése úgy szólt, hogy az amatőr csapatsport szerdától a szabadban is tilos, viszont sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet rendezni. Így aztán mindenki arra várt, hogy kiderüljön, ez melyik bajnokságra vonatkoztatva mit jelent.

Az MLSZ honlapján késő este megjelent cikk gyakorlatilag alátámasztja; a Magyar Közlönyben megjelent hivatalos rendelet szerint miközben általánosan a gyülekezés és a csoportos sportolás, így a szabadidős foci is tilos, a hivatalos rendelet lehetőséget biztosít a versenyszerű sporttevékenység – nézők kizárásával történő – folytatására. A szövetség hangsúlyozza, hogy amíg a hatósági szabályok – bár szigorú korlátozás mellett, de – engedik az edzések és mérkőzések megtartását, az MLSZ a csapatok kérését figyelembe véve dönt a bajnokságok folytatásáról.

Hozzátették, hogy a rendelet kedd esti kihirdetését követő legrövidebb időn belül tájékoztatják az egyesületeket a bajnokságok folytatásának feltételeiről. Szerdán 13 óra 30 perctől két találkozót is rendeztek az NB III. Keleti-csoportjában, zárt kapuk mögött a korábbról elhalasztott Tiszafüred–Balassagyarmat és Mezőkövesd II–Sajóbábony mérkőzést is lejátszották. A Komárom-Esztergom megyei bajnokságból még két forduló maradt, így a vasárnapi játéknapon – ha minden jól alakul – a teljes fordulót meg tudják rezdeni, ahogy a Tatabánya és a Komárom is pályára tud lépni az NB III.-ban.