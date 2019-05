Vannak még kérdőjelek a megyei első osztály utolsó előtti fordulójában is

Az utolsó előtti fordulót rendezik az Atlasz Geodézia megyei I. osztályban, ami szám szerint a 25. lesz. A lényegi kérdések már nagyrészt eldőltek, de maradt még azért néhány kérdőjel.

Gyakorlatilag már minden lényegi kérdés eldőlt a megyei első osztályban, ettől függetlenül izgalmas és érdekes forduló vár ránk vasárnap. Az Esztergom és a Sárisáp például egy igazán háromesélyes összecsapást vívhat. Ugyan a kettőjük között lévő hat pont már csak nagyon nehezen lenne ledolgozható az Esztergom javára, a két csapat hasonló erőkből áll.

A Sárisáp egy győzelemmel biztosan megszerezné a negyedik helyet, de a nyolcadik pozícióban lévő Esztergom is még zárhatja a szezont az ötödikben. Ez a része a tabellának elég sűrű, így sok változás lehet. A két csapat között félúton van jelenleg a Koppánymonostor. A lila-fehérek Ácsra utaznak, ahol eddig még mindenki nyert, így Vigh László csapatának sem lehet más a célja. A Koppánymonostor az ötödik helyre szeretne odaérni, és ehhez egy győzelemmel közelebb kerülhetnek. Az Ácsnak más célja nem lehet, mint a bajnokság tisztes lezárása.

A Kecskéd jelenleg a hetedik, pontazonossággal a Koppánymonostorral. Linczmaierék célja is az ötödik hely, így a recept itt is egyszerű: nyerni kell a Nagyigmánd ellen. A Nagyigmánd viszont még egyet szeretne előzni, egy dia­dallal maguk mögött tudhatnák a Tatát. Ehhez Kele Zoltán csapatának is lesz egy-két szava, bár hazai pályán nem esélyesek a Nyergesújfalu ellen, bár a Jánosi-gárda elég rossz szériában van, a bajnoki vereségek mellett a kupából is kiestek. A Nyergesújfalu is esélyes a sokat emlegetett harmadik helyre, ehhez kötelező a győzelem. Viszont az elmúlt három meccset sorozatban elveszítették a nyergesiek, így nem örvendenek túl jó formának.

A Tatabánya már bajnoki címmel a zsebében fogadja a szomszédos Vérte­s­szőlőst. A két csapat egészen más célokért küzd, ám így is lesznek játékosok, akiknek pikáns visszatérni a Grosics Stadionba, hiszen több vértesszőlősi játékos tatabányai nevelés. A Vértesszőlős végső helye a tizenegyedik lehet, sem előre, sem hátra nem nagyon tudnak menni.

A Bábolna–Vértessomló találkozó tétje a kilencedik hely megszerzése lesz. Aki azon az összecsapáson nyer, az szinte biztosan a 9. helyen zárja az idei bajnokságot, így ez kis motivációt jelenthet a csapatoknak. Mindkét fél jó formában van, hiszen a Vértessomló az előző körben a Vértesszőlőst verte hat góllal, míg a Bábolna Nyerges­újfalun tudott győzni. Ha az őszi összecsapásukból indulunk ki, akkor sokkal előrébb nem vagyunk, hiszen az döntetlen lett.

A forduló rangadója mégis az Oroszlány–Zsámbék összecsapás lesz, még ha sok mindenről nem is dönt. Az ezüst­érmes a bronzérmest fogadja, bár matematikailag még összejöhet, hogy a két csapat helyet cseréljen, de ehhez az Oroszlánynak mind a két mérkőzését el kell veszítenie, míg a Zsámbéknak mindkettőt meg kell nyernie, hiszen öt pont a különbség. Ami a formát illeti: a zöld-fehérek jobb sorozatban vannak, hiszen tavasszal a Tatabánya elleni mérkőzésüket leszámítva minden meccsüket nyerték, gólt is csak hármat kaptak, míg az Oroszlánynak becsúszott egy-egy meglepő pontvesztés. Ősszel viszont az Oroszlány tudott győzni.

Május 26., vasárnap, 17 óra

FC Esztergom–Sárisápi BSE

Mátyás Zsolt, az Esztergom vezetőedzője: Jó csapat ellen – reméljük, jó időben – jó szórakozást szeretnénk nyújtani szurkolóinknak. Szeretnénk mindhárom pontot otthon tartani.

Ácsi Kinizsi SC–Koppány­monostor SE

Sipos István, az Ács elnöke: Bízom benne, hogy emelt fővel tudunk búcsúzni hazai közönségünktől.

Wati Kecskéd KSK–Nagy­igmándi KSK

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: A múlt heti sok(k) után igyekszünk összekapni magunkat, és méltóképpen búcsúzni a szurkolóinktól. Ha tudnánk hozni a meccset, akkor a ritka peches szezont egész szép eredménnyel zárhatnánk.

Tatabányai SC–Vértesszőlősi SE

P. Nagy László, a Tatabánya vezetőedzője: Szeretnénk folytatni a jó szereplésünket, és győzni akarunk, hiszen nem szeretnénk elrontani ezt a tavaszi sorozatunkat. Bízom benne, hogy folytatjuk a jó formánkat, közönségszórakoztató mérkőzésen szeretnénk nyerni.

Bábolnai SE–Vértessomlói KSK

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: Ahhoz, hogy tartani tudjuk a pozíciónkat, nyernünk kell. Ha nyerni tudunk, akkor megvan. Szeretném, ha a kilencedik helyen zárnánk.

Tatai AC–Nyergesújfalu SE

Kele Zoltán, a Tata vezetőedzője: Nehéz helyzetben vagyunk, még a kiesés veszélye is fenyeget bennünket. A csapat hozzáállásában javulást látok. Remélem, hogy mindenki átérzi a történet súlyát, nyernünk kell.

OBSK Oroszlány–Zsámbéki SK

Sebestyén Ferenc, az Oroszlány vezetőedzője: Pontot kell szereznünk, ami meg is fog történni.

Megyei I. osztály, felnőtt

1. Tatabánya 24 22 1 1 146-10 67

2. Oroszlány 24 19 2 3 105-31 59

3. Zsámbék 24 17 3 4 74-20 54

4. Sárisáp 24 13 3 8 52-32 41*

5. Nyergesújfalu 24 12 1 11 62-48 37

6. K.-monostor 24 11 3 10 40-30 36

7. Kecskéd 24 10 6 8 64-66 36

8. Esztergom 24 10 5 9 61-46 35

9. Bábolna 24 9 4 11 51-53 31

10. Vértessomló 24 9 3 12 63-58 30

11. Vértesszőlős 24 8 2 14 44-48 26

12. Tata 24 5 2 17 59-72 17

13. Nagyigmánd 24 4 3 17 30-93 15

14. Ács 24 0 0 24 20-263 0

*: 1 pont levonva