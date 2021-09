Válogatott kézisek érkeztek a KVSE-hez

A felkészülésről és a csapatok előtt álló erőpróbákról Becker Balázzsal, a KVSE elnökével, illetve az egyesület kézilabda-szakosztályának vezetőjével beszélgettünk.

Az előző szezonban a Komárom VSE női és férficsapata is bajnoki címet szerzett az NB II. Északnyugati csoportjában, így mindkét együttes feljutott az NB I. B.-be, a tulajdonképpeni másodosztályba. Ott mindketten a Nyugati csoportba kaptak besorolást.

– Mindkét csapatukat sikerült megerősíteni, többek között komoly élvonalbeli és külföldi tapasztalattal, valamint válogatott múlttal is rendelkező játékosokkal. Temes Bernadett az előző szezonban az NB I.-es Alba Fehérvárnál játszott, de úgy döntött, hogy visszavonul, és párjával, a korábban Tatabányán hat szezonon keresztül játszó Halász Mátéval visszaköltözött Győrbe. A viszonylag kis távolság miatt mindkettőjüket sikerült Komáromba csábítani. A lányokhoz Bernadett mellett még több fiatal játékos is érkezett, míg a fiúknál a női és a férficsapat vezetőedzői posztját is betöltő Nagy Péter fiával, a Norvégiából hazatérő Nagy Ábellel is erősítettünk. Ő egyébként erőnléti edzőként is dolgozik majd nálunk – tudtuk meg Becker Balázstól. És hogy mik a célok?

– Úgy érzem, hogy jól sikerült a felkészülési időszak, több edzőmérkőzésen és tornán is részt vettünk. De újoncként mindkét csapat esetében a helytállás és a bennmaradás kiharcolása a cél. Eleinte persze az lesz a legfontosabb, hogy felvegyük a másodosztály ritmusát. Nagy terhet azonban nem rakunk a csapatainkra – árulta el a KVSE elnöke.