Útlezárásokra és jégesőre számíthatunk a Minimarathonon

Utoljára 2010-ben futottak olyan „friss” időben a Minimarathonon, mint amilyet most ígérnek. Az autósok útlezárásokra is számíthatnak a futók útvonalán.

Az idei, 36. Tatai Minimaraton és Félmaraton szombaton 11 órakor rajtol a várkanyarból, a futók 13,5 és 21 kilométeres távon indulnak. Utóbbi a minimarathon szokásos útvonalához még egy tókörrel egészül ki. Érdemes lesz követni Facebook-oldalunkat is, ugyanis élőben jelentkezünk majd a versenyről.

A futóverseny több helyen a város útjain halad, ezért lezárásokra kell számítani a következő útszakaszokon: Művelődési Ház – Váralja utca – (Május 1. út) – Komáromi út – Kossuth tér – Rákóczi utca – Hősök tere -Hajdú utca – Bartók B. út -Alkotmány utca – Tópart utca – Kodály tér – Malom utca – Hattyúliget utca – Damjanich utca -Petőfi Sándor utca – Agostyáni út területén forgalomkorlátozás lesz a futók elhaladási idejére. Mindemellett a Váralja utca a Hajdú utca felől és a Bartok Béla út felől augusztus 3-án reggel hattól kettőig le lesz zárva. Térképen is mutatjuk a futók útvonalát:

A verseny eredményhirdetése szombaton 14 órakor lesz a Kastély téren lesz, az V. Neszmélyi Borünnep és Halnapokon. A rendezvény pénteken este kezdődött a Zsigmond Király Borlovagrend felvonulásával, és vasárnapig kínál a különböző programok mellett neszmélyi borokat és halételeket az érdeklődőknek.

Az már most biztos, hogy hőséggel nem kell megküzdeniük a Minmarathon és Félmaraton indulóinak, ugyanis az előző évekhez képest kifejezetten hűvösnek ígérkezik az idő. Az előrejelzés szerint a napsütés hatására kialakuló gomolyfelhőkből délután elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Megélénkül, helyenként meg is erősödik az északi, északnyugati szél. Zivatarok idején viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet kora délután 23 és 27 fok között alakul majd nap közben. A zivatarok miatt egyébként elsőfokú figyelmeztetés is érvényben van megyénkben, és jégesőtől is tartanak a meteorológusok.