A kosaras utánpótlás-bázis további bővítése a cél

A megyei kosárlabda hátországát boncolgatjuk, elsősorban a megyei bajnokságokra és az utánpótlásra kitérve.

Bár Komárom-Esztergom megye sportági zászlós hajója a férfiaknál egyértelműen az NB I. B. Piros csoportjában (a tulajdonképpeni másodosztályban) is élcsapatnak számító OSE Lions, míg a hölgyeknél az ugyancsak másodosztályú Tatabányai KC és a harmadosztályban szereplő Tatai SE, ez nem azt jelenti, hogy máshol ne pattogna a labda. A férfiaknál megyei bajnokság is működik öt csapattal (Esztergomi KE, Komáromi VSE Kémények, Oroszlányi SE Spartans, Tatabányai Titánok, Tatai SE), akik oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben vívják meg az alap­szakaszt, majd annak március 31-i zárása után indul a rájátszás.

Jelenleg az Esztergom és a Komárom állnak a legjobban egyaránt két győzelemmel. Az alacsony csapatlétszám és mérkőzésszám miatt több együttes más megyében is versenyez. A címvédő Komárom jelenleg négy győzelemmel és egy vereséggel a 4., míg a Tata két győzelemmel és hét vereséggel a 10., utolsó előtti helyen áll a Pest megyei bajnokság élvonalában. Győr-Moson-Sopron megyében versenyez még a Tatabánya és a Tetra Basket Bábolna (utóbbi a kisebb távolságok miatt csak itt), mindketten a Győri csoportban szerepelnek, ahol egyaránt 3-3-as mérleggel előbbi az 5., utóbbi a 6. helyen áll a 11 csapatos mezőnyben.

A nőknél már szomorúbb a helyzet, hiszen a két NB-s csapatot leszámítva mindössze egy megyei együttesünk versenyez a megyei bajnokság szintjén. Az OSE Oroszlányok a Pest megyei bajnokság élvonalában szerepel, ahol tavaly ezüstérmes lett, és jelenleg is a második helyen áll a bajnokságban hét győzelemmel és két vereséggel.

Ami az utánpótlást illeti, megyénkben U11-es és U14-es bajnokságot rendeznek. Előbbi korosztály a „Dobd a kosárba!” program keretein belül versenyez, itt elsősorban egyesületek alá integrálódott iskolai csapatok indulnak, de külön egyesületi csapatok is rész vesznek a programon. A 13 csapat közül a legtöbbel, néggyel az OSE indul. Ebben a korcsoportban a lányok és fiúk együtt játszanak, akár vegyes csapatok is pályára léphetnek. Az U14-eseknél már egyesületi szinten versenyeznek a sportolók, náluk 9 csapat indult, ebből 6 oroszlányi. Ami az NB-s csapatok utánpótlását illeti, a juniorok között az OSE Lions U20 a 10. helyen áll az NB I. B. Piros csoportjának 14 in­dulója közül.

A megyei kosárlabda helyzetéről a Komárom-Esztergom Megyei Kosárlabda Szövetség elnökségének ügyvezetője, Gursz­ky Géza számolt be.

– Ami a felnőtteket illeti, a célunk az, hogy a jövőben 8–10 körü­lire duzzasszuk a megyei férfi bajnokság résztvevőinek számát. Természetesen örülnénk egy önálló női bajnokságnak is, ám jelen helyzetben ennek indítására nincs reális esély. Jó hír viszont, hogy az utánpótlásbázis bővül, mi is ezt az irány céloztuk meg. Bár klubszinten a teljes piramis jelenleg csak Oroszlányon található meg, ahol már a környező településekről és Mórról is gyűjtik a fiatalokat. Problémát okoz a szakemberhiány is, bár a megyei kosárlabdasport központjának számító Oroszlány esetében ez is megoldott. Persze más a költségvetés és a mások a célok is az OSE Lions esetében, mint a többi megyei egyesületnél, de szeretnénk, ha a jövőben több NB-s csapata lenne megyénknek – tudtuk meg Gurszky Gézától, aki azt is elmondta, hogy jelenleg 800 fő körül mozog az igazolt játékosok száma, emellett 9 játékvezető működik közre a mérkőzéseken.