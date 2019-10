Ukrajnából is érmekkel tértek haza az Esztergomi BSE birkózói

Az Eszergomi BSE birkózói az Ukrajnában rendezett Euroliga harmadik fordulóján vettek részt, ahol több súlycsoportban is sikerült dobogóra állni.

Újabb sikeres kelet-európai túrán vannak túl az Esztergomi BSE birkózói, akik az Euroliga harmadik, ternopili fordulóját követően ismét Ukrajnába látogattak. A fiatalok ezúttal Strij városában léptek szőnyegre, ahol egy nemzetközi meghívásos tornán vettek részt.

A szervezők meghívásának eleget téve 301 birkózó indult el a versenyen, köztük fehérorosz, moldáv, román és ukrán sportolók is. Brilla Gergőtől, a fiatal esztergomi sportolók egyik edzőjétől megtudtuk, hogy bár roppant erős mezőnyben kellett helytállniuk a növendékeiknek, végül sikerült teljesíteniük az elvárt eredményeket.

A 2005–2006-os születésű birkózók mezőnyében – avagy közismertebb nevében a serdülő korosztályban – Czuczor Dominik a 44 kilogrammosok kategóriájában egészen a döntőig menetelt, végül ezüstéremmel zárta a küzdelmeket. Juhász Benjámin még ennél is fényesebb medáliát szerzett, hiszen megnyerte az 57 kg-osok versenyét.

A kadétok, vagyis a 2003–2004-ben született sportolók részére meghirdetett kategóriában is érmeket zsebeltek be az Esztergomi BSE versenyzői. A 60 kg-os kategóriában Babynets Maxim a döntőig menetelve végül ezüstérmet szerzett, klubtársa, Kovács Gábor pedig a dobogó legalsó fokára állhatott.

A 65 kg-osok mezőnyében Marozsi Krisztián képviselte az egyesületet, ezúttal azonban nem sikerült dobogón végeznie. Nem úgy a 80 kg-os súlycsoportban, ahol duplán jól teljesítettek az esztergomiak. Mezei József kategóriagyőzelmén kívül Kovács Gergelynek is jár a gratuláció, hiszen bronzéremmel fejezte be az ukrajnai tornát. A fiatal esztergomi birkózók így végül mindegyik éremből kettőt zsebelhettek be.

Brilla Gergő szerint bár szinte mindenki vétett apró hibákat, összességében kiválóan teljesítettek a birkózók. Véleménye szerint az ukrajnai, és általában az ehhez hasonló meghívásos tornák több szempontból is fontosak: egyrészt könnyebben felkészülhetnek a nívós versenyekre, de a külföldi tapasztalatok az országos bajnokságokon való szerepléseknél is fontos szerepet játszanak.