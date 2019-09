Dorogi lett a legjobb hazai birkózó a nemzetközi versenyen

Szépe erdményekkel zárta a legutóbbi megmérettetését a Dorogi Nehézatlétikai Klub kis csapata. Torda Gergő a legjobb hazai versenyző díját is bezsebelte.

A tavaly felújított városi sportcsarnokban rendezték meg a KO-VA GÉP Kupa nemzetközi birkózóversenyt, melyen mintegy száz, mindenre elszánt sportoló lépett szőnyegre. A megmérettetésen honi fiatalok, szlovákiai és némi meglepetésként szerbiai magyar versenyzők is szerepeltek. A házigazda Dorogi Nehézatlétikai Club (DNC) növendékei ezúttal is érmek sokaságát zsebelték be a hazai tornán.

A Diák II. korcsoportban (2008–2009-es születésűek sportolók mezőnyében), Góman Kevin (26 kg) bronz-, Kovács Edvin (32 kg) ezüst-, Farnadi Mátyás (35 kg) bronz-, Szivek Vajk (46 kg) pedig bronzérmes lett. A korcsoport legjobb dorogi eredményét Torda Regő szállította, aki a 38 kilogrammos súlycsoport aranyérmét hódította el.

A Diák I. korcsoportban (2006–2007) is szép sikerek születtek. Grósz Arnold (29 kg), Mede Rajmund (38 kg), Kátai Marcell (50 kg), Torda Kende (54 kg), Kovács Márk (85 kg) egyaránt megnyerte kategóriáját. Beták Bartal (35 kg) ezüstérmet szerzett, Czompál Máté (42 kg), Benkő Csanád (54 kg) és Vörös Tibor (58 kg) pedig harmadik helyen végzett.

A csapatversenyben a második Ceglédet és a harmadik Egert megelőzve a Dorog végzett az élen. A legjobb hazai versenyző díját az aranyérmes Torda Regő vehette át.