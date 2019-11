Újra rangadót nyert a Zsámbék, hátrányból fordított a Kecskéd

Az Atlasz Geodézia Megyei I. osztályának 13. fordulóját rendezték vasárnap. Vereséget szenvedett a Nyergesújfalu, kiütéssel nyert a Tatabánya.

A hétvégén játszották az utolsó „őszi” fordulót, azaz ezzel a hétvégével már minden csapat játszott az összes ellenfelével. A forduló rangadóján egy találat döntött, amit a Zsámbék szerzett.

Az Esztergom otthon zseniális formában szerepelt, ám a zöld-fehérek feltörték a reteszt. Ezzel a Zsámbék az utolsó három mérkőzésen hét pontot gyűjtött, ez pedig jelenleg dobogót ér számukra. Ehhez persze kellett az is, hogy a Kecskéd egygólos hátrányból fordítson a Nyergesújfalu ellen. A félidőre még a vendégek mentek vezetéssel, de a Linczmaier-legénység három gólt is tartogatott a második játékrészre, amivel otthon is tartotta a három pontot.

Ez azt jelenti, hogy még szorosabbá vált a tabella. A listavezető Tatabányának nem okozott gondot a Tata ismételt legyőzése, ezúttal 7-1 lett a végeredmény. Fontos győzelmet aratott a Koppánymonostor is. A Sárisáp elleni három pont azt jelenti, hogy a lila-fehér csapat a második helyen fejezte be az első kört.

A Bábolna is győzött a hétvégén, méghozzá Vértessomlón. Ezen a találkozón is egy gól döntött el mindent, így a Bábolna meg tudta előzni az Esztergomot a tabellán. A Nagyigmánd remek első félidőt produkált az Oroszlány ellen, ám ez is kevés volt az üdvösséghez: a szünet után az Oroszlány magára talált, és végül elvitte a három pontot Nagyigmándról. Ezzel a körrel már minden csapat játszott mindenkivel, így mindenki ugyanannyi mérkőzéssel áll. A hétvégén a Vértesszőlős volt szabadnapos, a következő fordulóban az első kör visszavágói következnek majd.