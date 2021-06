12 év után újra bajnok a komáromi felnőtt férfi floorballcsapat

Tizenkét év után újra bajnoki címet ünnepelhetett SZPK-DESEF Komárom felnőtt férfi floorballcsapata. A Duna-partiak másodszor szereztek aranyérmet 23 éves történetük során.

– Nagyra értékelem az aranyérmet, de mégsem tudunk felhőtlenül örülni az első helyünknek, hiszen az idei bajnokság csonkára sikeredett a koronavírus-járvány miatt, öt floorballcsapat viaskodott a minél előkelőbb helyezésekért, több együttes nem nevezett a 2020/21-es pontvadászatra – mondta ifj. Galambos Tamás, a klub elnöke.

– Annak viszont nagyon örülünk, hogy az elmúlt években mindig a magyar élvonal meghatározó gárdája voltunk, hat ezüstérmet és három bronzot is szereztünk. Egy kicsit fáj, hogy a 2019/20-as szezonban a hazai bajnokság mellett elindultunk a legjobb szlovén, osztrák és magyar csapatokat felvonultató IFL-tornán is, ám hiába jutottunk be nagyszerű teljesítményt nyújtva a Final4-ba, a járvány miatt az osztrák házigazdák lefújták a tornát. Ezt követően pedig a magyar bajnokság is félbeszakadt. Abban az időszakban nagyon jó formában volt csapatunk, úgy éreztem, jó esélyünk lett volna akár mindkét fronton is az arany­éremre – tette hozzá az elnök.

Ifj. Galambos Tamás elmondta azt is, noha százszázalékos teljesítményt nyújtva sikerült megnyerniük a bajnokságot, de cseppet sem volt egyszerű Haris Tibor edzőnek motiválnia a társaságot. Bíznak abban, a következő idényben azok a csapatok is újra neveznek, amelyek a mostanit kihagyták, és nagyon várják már, hogy újra tömött lelátók előtt vívják meccseiket és ismét elkísérjék őket lelkes szurkolóik az idegenbeli összecsapásokra is.

A floorballcsapat tagjai: Süvegh János, Szuri Zoltán, Ignéczi Balázs, Molnár Dávid, Molnár András, Gál Máté, Csajághy Bence, Varga Gergő, Németh Richárd, Kiss János, Velencei Marcell, Sárosi Benedek, Viczena Áron, Jenei Péter, Benkei László, Czank Dávid, Tóth Máté Gábor, Ördög Dominik, Bondor Csaba, Pirik Dávid, Bognár Gergely, Zsámboki Dániel, Pfneiszli Péter. Edző: Haris Tibor.

Érdekesség, a 2009-es bajnokcsapatban is szerepelt már Benkei László és Bognár Gergely, illetve akkor játékosként szerzett aranyérmet a mostani tréner, Haris Tibor.

A bajnokság pontkirálya Pfneiszli Péter lett (16 gól, 17 assziszt), míg gólkirálya Zsámboki Dániel 20 találattal.