Újabb rangadóra készül a listavezető Pilismarót, zárul a szezon a bajnokságban

A másodosztályban is az utolsó fordulót rendezik ebben a naptári évben, persze pótolt mérkőzések még lesznek idén.

A 16. kör azért így is hoz több érdekes összecsapást. A legfontosabb mindenképpen az Almásfüzitő–Pilismarót lesz. A két kimondottan bajnokesélyes egymás elleni csatája mindenképpen izgalmas lesz. Az Almásfüzitő gyengébben kezdte a szezont, viszont az elmúlt hónapokban csak győztek, mindenkit megvertek, aki az útban volt, ráadásul a góllövőlista első két helyén álló játékos is almásfüzitői mezt visel hétről hétre. A Pilismarót jelenleg listavezető, négy ponttal előzi a negyedik Füzitőt, de az utolsó két meccsen nem tudott győzni a maróti gárda. A legelső fordulóban már összecsaptak, akkor a hazai pályán szereplő Pilismarót 4-2-re nyert (0-2-ről fordítva), így van miért visszavágni a most hazai pályán játszó piros-fehéreknek.

Egy döntetlennel vagy egy hazai győzelemnek a Mocsa örülne a legjobban, hiszen ha hozza a Bana elleni kötelező három pontot, akkor a Mocsa tölti az élen a téli pihenőt. Jelenleg a Mocsa úgy második, hogy ugyanannyi pontja van, mint a listavezető Pilismarótnak, és a sereghajtó Bana legyőzése kötelező jellegű. Nyáron ez sikerült, bár csak egy szoros, 2-1-es végeredménnyel. A Bana mindenképpen a sereghajtó pozícióban fogja eltölteni a februárig tartó pihenőidőszakot. A harmadik helyen álló Csolnok Gyermely elleni mérkőzése elmarad, majd a jövő vasárnap pótolják, így Karcagi Pálék biztosan nem fognak előzni.

A Bajót és a Süttő egy hatpontos derbit játszik majd vasárnap egymás ellen: amelyik gárda győz, az telel előkelőbb pozícióban, hiszen jelenleg két pont a különbség. Az első körben a Bajót simán, 4-0-ra nyert Süttőn, most ugyanilyen végeredménnyel a Bajót kiegyezne. Ami a formát illeti, az utóbbi öt párharcukból mind a két gárda kettőt tudott megnyerni, így ebben sincs nagy különbség a két alakulat között.

A Császár az Ászárt fogadja majd, itt azért nagyobb a különbség, az előzés nem lehetséges, viszont mindkét csapat pozitívan szeretne elmenni pihenni. Az utolsó előtti helyen lévő Császár egy győzelemmel meg tudná előzni a Piliscsévet, így nem kiesőhelyen tölteni a pihenőt. Az Ete is bőven esélyes még a dobogóra, jelenleg a hatodik helyen áll. A közelebb lépéshez Ácsról kellene elvinni mindhárom pontot. Az első körben Gyüszi Leventéék simán, 3-0-ra győztek, most is ez a valószínűbb kimenetel. Amennyiben az Ács meglepetést tudna okozni, adott esetben előzhetne is a tabellán, de a legutolsó öt mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni, míg az Ete kettőt.

A Lábatlan épp kétszer annyi pontot gyűjtött eddig, mint soros ellenfele, a Tokod, így a hazaiak számára is kötelező lenne a győzelem. A Kisbér–Piliscsév meccset nem játszották le, itt a hazaiak már meg is kapták a három pontot.