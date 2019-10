Újabb rangadó előtt áll a Zsámbék és a Nyergesújfalu is

Az Atlasz Geodézia megyei I. osztályának 12. fordulójában jó rangadók várnak ránk, hiszen az élmezőny csapatai egymás ellen vívnak.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A vasárnapi találkozók izgalmasnak ígérkeznek a megyei első osztályban, és rengeteg átalakulás várható az él- és középmezőnyben. A forduló rangadója a Zsámbék–Koppánymonostor lesz. A Zsámbék jelenleg a tabella negyedik helyén áll, míg a Koppánymonostor a második. A zöld-fehérek a múlt héten már vívtak egy ugyan­ilyen rangadót, hiszen akkor a Nyergesújfalu volt a második helyen, annak 0-0 lett a vége.

A Koppánymonostor győzni tudott az előző fordulóban, viszont előtte épp a Nyergesújfalutól kapott ki. Jelenleg négy pont a két csapat közötti különbség, így bármilyen eredmény születik, a lila-fehérek mindenképpen maradnak a dobogón. Egy Zsámbék-győzelemmel nagyon szoros lesz a dobogó környéke, bár már így is az.

A Nyergesújfalura is ismét egy rangadó vár, a múlt heti zsámbéki kirándulás után most hazai pályán fogadja az Esztergom csapatát. Az Esztergom is remek formában van, sorozatban három meccset nyert a Váczy-gárda, így ugyanúgy 17 pontja van, mint az előbb említett Zsámbéknak. Ez pont hárommal kevesebb, mint a Nyerges­újfalu pontjai, így tehát egy vendéggyőzelemmel pont­azonosság alakulhat ki.

A Vértesszőlős hiába rajtolt parádésan, az elmúlt fordulókban gyengélkedett, így most csak egy pont előnnyel várja a Kecskédet. A kecskédiek teljesítménye is változó, így a két gárda most egy jó meccset vívhat egymással, ráadásul egy Kecskéd-győzelemmel helyet is cserélne a két gárda. A Nagyigmánd jelenleg sereghajtóként fogadja a listavezető Tatabányát. Ennél nagyobb különbség jelenleg nincs a bajnokságban, így nincs kizárva, hogy nagy ki­ütés lesz. A hazaiak egy, a vendégek harminc pontot szereztek, ez sokatmondó statisztika. A Tatabánya aztán szerdán is pályára lép majd, ám akkor jóval nehezebb meccs vár Bekő Balázs fiaira, hiszen a Debrecent fogadják magyarkupa-mérkőzésen.

Az Oroszlány az előző hétvégén pihent, így frissen fogadja majd vasárnap a Vértessomlót. A két csapat között mindössze két pont a különbség a hazaiak javára, ami meglepő, tekintve, hogy az Oroszlány az előző szezon ezüstérmese. Egyik csapat sem úgy kezdte a szezont, ahogy azt remélték, így most egymás ellen tudnak javítani. Itt is áll, hogy egy vendéggyőzelemmel helyet cserélne a két csapat, az oroszlányiak győzelmükkel pedig adott esetben megelőzhetik a Kecskédet. A Vértessomló az utóbbi hat mérkőzésén nyeretlen maradt, de az Oroszlány is nulla pontot szerzett az utóbbi két mérkőzésén.

Jó és szoros meccsnek ígérkezik a Sárisáp–Tata-összecsapás is. Itt is mindössze két pont a különbség a hazaiak javára. Mind a két csapatról elmondható, hogy változó teljesítménnyel rukkolnak elő, és ugyanúgy négy-négy győzelemmel állnak. A szokásos matek erre a mérkőzésre is beültethető: a vendégek győzelmével helyet cserélne a két gárda, míg a Sárisáp egy győzelemmel megelőzhetné a tabellán a Bábolnát – hiszen Józsa Péter csapata ezen a hétvégén szabadnapos.

Így készülnek a házigazdák:

Zsámbéki SK–Koppánymonostori SE

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: Újabb komoly megmérettetés áll a csapat előtt. Fárasztó héten vagyunk túl, mivel öt nap alatt három húzós mérkőzést játszottunk, és vasárnap jön a negyedik. Kíváncsian várom, mire leszünk képesek.

Nyergesújfalu SE–FC Esztergom

Jánosi Dániel, a Nyergesújfalu vezetőedzője: Nehéz, kiegyenlített mérkőzésre számítok, hiszen egy jó formában lévő csapat látogat hozzánk. De győzni szeretnénk, ehhez pedig a legjobbunkat kell nyújtani ezen az összecsapáson.

Vértesszőlősi SE–Kecskéd KSK

Tokaji Zsolt, a Vértesszőlős vezetőedzője: Mind a két csapat megélt már szebb időket is, mint a mostani. Mi továbbra is ezer sebből vérzünk, jelen helyzetünkben a pontszerzést is bravúrnak tartanám, de mindezek ellenére mindent megteszünk, hogy sikeresen szerepeljünk a hétvégén.

OBSK Oroszlány–Vértessomlói KSK

Sebestyén Ferenc, az Oroszlány vezetőedzője: Azt hittem, hogy jót fog tenni a két hét szünet, de nem vagyok benne biztos, hogy jó irányba megyünk. Nagyot kell harcolnunk, hogy itthon tartsuk a három pontot, de bízom benne, hogy sikerül.

Nagyigmándi KSK–Tatabányai SC

Machata Jan, a Nagyigmánd vezetőedzője: Tisztességes helytállást szeretnék.

Sárisápi BSE–Tatai AC

Karcagi Pál, a Sárisáp vezetőedzője: A múlt heti idegenbeli győzelem akkor ér igazán valamit, ha hazai pályán is begyűjtenénk a három pontot. Láttam a Tatát, masszív, jó csapat, kemény, férfias küzdelemre számítok.