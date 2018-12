Tavasszal újabb győzelmekre készülnek a dorogi kézisek: megelőznék riválisaikat

Az őszi fordulókról, a tavaszi pontvadászatról, valamint az esetleges érkezőkről kérdeztük Bona Gergőt, a csapat edzőjét. A Dorogi ESE újoncként szerepel a másodosztályban, ahol az őszi fordulók alatt érezhető volt, hogy a csapat nagyon nehéz körülmények között készült fel a találkozókra. A dorogi sportcsarnok felújítása miatt ugyanis csak a Szekszárd elleni párharcot vívták meg saját otthonukban.

– A versenysportból adódóan a sérülések sem kíméltek minket. Amikor a teljes keret hadra fogható volt, akkor jó játékkal rukkoltunk elő. Kaposvári Anita súlyos sérülése viszont nagy veszteséget jelentett – mondta Bona Gergő.

A csapat edzője bátran alapoz a fiatalokra, akik lehetőségeikhez mérten pótolták a hiányzókat. Úgy vélekedik, hogy sokszor az is megnehezítette a helyzetüket, hogy egy-egy találkozón nem tudtak megfelelő kapusháttérrel kiállni.

– Ősszel három győzelmet arattunk. Úgy gondolom, hogy nem lehetünk elégedetlenek. A szezon második felében már jobban játszottunk, sikerült felvennünk a ritmust. Az ellenfeleink is biztattak minket, szerintük nem lesz gondunk a bentmaradással – értékelte az őszi szezont a mester.

Bona Gergő bízik benne, hogy tavasszal további győzelmeket könyvelhetnek el, amellyel bebiztosíthatják másodosztályú tagságukat. Megjegyezte, hogy az őszi szezon során egyetlen hiányérzetük lehet, hogy a Szekszárd elleni csarnokavatón nem sikerült győzniük.

– Télen mindenképp szeretnénk bővíteni a létszámot. Büszkék lehetünk, hiszen a dupla terhelés mellett az ificsapat második helyen áll. Uresch Dóra visszatérhet a műtétje után, rajta kívül egy balkezes, illetve egy olyan játékossal bővülhet a csapatunk, aki védekezésben és támadásban is igazi vezéregyéniség lehet – tájékoztatott az érkezőkkel kapcsolatban.

Cél a végén kilencedik hely elérése

A nőikézilabda NB I./B-s bajnokság már február 12-én folytatódik, viszont a Dorog csak öt nappal később lép pályára. Első tavaszi mérkőzésükön ahhoz a Szombathelyi Haladáshoz látogatnak, amely mindössze két ponttal áll a tabella utolsó helyén.

A csapatgyőzelem reményében utazik február 17-én a vasi megyeszékhelyre, ahol újfent a két pont megszerzése a cél.

Ősszel a tatai albérletben 27:23-as sikert könyvelhettek el, reményeik szerint most is győztesként hagyhatják el a játékteret. A csapat szeretné felülmúlni közvetlen riválisait és kilencedik helyen végezni a bajnokságban. A céljaik elérése érdekében Mátraházán edzőtáboroznak majd, a kerethez pedig az új igazolások is csatlakozhatnak.