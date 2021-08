Új könyv született Komárom és az aranycsapat legendás játékosáról, Cziborról

Megújult a Czibor Zoltán Emlékszoba, másfél héten belül pedig már a könyvesboltokba kerül a Aranycsapat kiválóságáról szóló könyv is.

Számadó Emese, a komáromi Klapka György Múzeum igazgatója, és a Czibor Zoltán kötet egyik szerzője elmondta, 2001 óta létezik az emlékszoba, azóta gondolkoztak rajta, jó lenne egy könyvvel is emlékezni a balszélsőről.

Az emlékszobába a könyv kéziratából készítettek tablókat, életrajzi adatokból, sok új képpel. Az anyagyűjtés során megkeresték Czibor Zoltán egykori csapatait, a Ferencvárost, a Csepelt, a Honvédot és a Barcelonát. Számadó Emese hangsúlyozta, mindegyik klub nagyon készséges és segítőkész volt.

Mindenhonnan kaptak képeket, olyanokat is, amelyeket nem látott még a nagyközönség. A legérdekesebbeket az emlékszobába is kitették, a Barcelona válogatást például eddig még sosem publikálták. Ramón Alfonseda, a Barca Veteránjátékosok Szövetségének elnöke a Czibor és a Barcelona között 1958-ban kötött szerződést is nekik ajándékozta.

A két vitrinben új tárgyi emlékek is helyet kaptak, amelyeket a Czibor család Spanyolországban élő tagjai adták oda Czibor Írisznek, a focista lányának. A relikviákat Koltay Gábor filmrendező hozta el Barcelonából, amikor a szintén Cziborról szóló, készülő dokumentumfilmjéhez vett fel interjúkat. A rendező beszélgetett többek között ifjabb Czibor Zoltánnal és Joan Laportával, az FC Barcelona jelenlegi elnökével. Ezeket az elkészült könyvben is felhasználhatták.

Számadó Emese arról is beszélt, Lovász Béla, komáromi születésű focista is sokat segített nekik, aki együtt focizott a Rongylábúval a Csepelben, majd Dunaújvárosban folytatta pályafutását. A könyv megjelenését azonban sajnos már nem érhette meg. Az Ácson élő Szűcs Béla Albert is sok képpel, információval támogatta a munkát.