Új csapatokkal rajtol augusztus közepén a labdarúgó megyei másodosztály

A megyei másodosztályban az előző évhez hasonlóan 16 gárda fog viaskodni, ám a nevezések lezárulta után világossá vált, hogy vannak változások az összetételt illetően.

A kényszerszünet után hamarosan újraindul a labdarúgás megyénkben. Először a megyei első osztállyal foglalkoztunk, most pedig a másodosztály küzdelmeit vesszük górcső alá. Itt már több változás volt, mint egy ligával feljebb. A Felsőgalla a harmad­osztályba nevezett, a pályán elért eredményeitől függetlenül, így nem lesz tatabányai csapat a másodosztályban. A Tatabányai Vasas az előző szezon közben lépett vissza, így ők nem neveztek felnőttcsapattal sehová. A Környe egy ligával feljebb lépett, így hárommal lett kevesebb az előző évi tabellához képest a létszám.

Ezt alulról töltötte fel a szövetség, így három „új” gárda is bekerült a másod­osztály vérkeringésébe. Az egyik a nagy álmokat szövögető Kisbér, amely új igazolásokkal készül a másodosztályra. Szintén feljebb lépett a Tát, ahol az elmúlt szezonban indították újra a felnőtt labdarúgást, és egyből osztályt is léptek. Nem lesz nagyon ismeretlen a Tokod is, hiszen a településen inkább az első osztályt szokták meg az elmúlt években, de a harmadosztályú küzdelmeket második ligásra cserélték.

Ami a sorsolást illeti: augusztus 16-án veszi kezdetét a bajnokság, szintén 18 órától. Az „újonc” Kisbér egyből belecsap a lecsóba, hiszen a masszív Mocsához látogat majd. Az Ács is újoncot fogad, hiszen a DG Tát SE lép majd pályára az ácsi katlanban. A harmadik újonc sem kezdi otthon a szezont, hiszen a Tokod Bajóton vizitál majd, ezek egyelőre elég háromesélyes párharcnak tűnnek. Nagy csatákat vívott az előző szezonban a Bana és a Süttő, ez a nyitómeccsen sem lesz másképp. A Pilismarót Császárra, az Ászár pedig Csolnokra utazik. A Piliscsév-Gyermely az előző szezonban alsóházi derbinek minősült, az Ete pedig győzelemmel nyitna, hiszen a Kocs utazik Gyüsziékhez.