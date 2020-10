Három büntető kimaradt, de a második félidőben javított a TVSE

A Vízilabda OB I., női, 3. fordulójában a BVSC–Tatabányai Vízmű SE mérkőzése 16-6-tal zárult.

Vízilabda OB I., női, 3. forduló

BVSC–Tatabányai Vízmű SE 16-6 (3-0, 3-1, 5-2, 5-3)

Budapest, Szőnyi út, vezette: Bujka J., Nóvé Gy.

Tatabánya: Zirighné Sós I. – Zantleitner N., Zink, Orbán 1, Zöld, Szedlák 1, Keresztes 3/2. Csere: Marsi (kapus), Zantleitner H. 1, Dobos, Kovács J., Gróf. Edző: Zantleitner Krisztina.

Gól emberelőnyből: 8/3, illetve 7/3.

Gól ötméteresből: 3/2, illetve 5/2.

Kipontozódott: Alaksza, illetve Zöld, Szedlák.

Összességében nem nyújtott rossz teljesítményt a TVSE az egyik legerősebb fővárosi együttes otthonában. Sőt, ha eleinte jobban betartják a vízművesek a megbeszélteket támadásban, még szorosabb is lehetett volna a találkozó. A második félidőben már jobban pólózott a Tatabánya, ekkor lőtt öt gólt is Zantleitner Krisztina csapata. A vendégek ezen a mérkőzésen még az emberelőnyöket is viszonylag jó százalékban használták ki, ami miatt viszont a vendégek szakvezetőjének hiányérzete lehet, hogy öt büntetőből hármat is elhibáztak a tatabányaiak.

Zantleitner Krisztina: – Elfogadható eredmény született, de fáj a kimaradt három ötméteres. Dolgozunk tovább, készülünk a Szeged elleni mérkőzésre.