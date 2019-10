Triplázni tudtak a tatabányai röplabdázók a felkészülési tornákon

A másodosztályú U15-ös Országos Gyermek Bajnokság alapszakasza első fordulójának egyik tornáját Leányfalun rendezték, ezen vett részt a TRSE “A” csapata is. Az első mérkőzést a Dunakanyar SE 2 ellen vívták a tatabányai lányok, szép és magabiztos játékkal végül 3:0-ra győztek.

A következő ellenfél az ÉDRA együttese volt. A játékot ezúttal görcsösség és pontatlanság jellemezte, de a rutin, a győzni akarás és a kiemelkedően jó nyitások hozzásegítették Molnár János csapatát a 3:2-es győzelemhez.

Az ugyanebben a korosztályban szereplő “B” csapat hazai környezetben, Tatabányán fogadta ellenfeleit. Györgyi Ferenc gárdája előbb a VESC csapatát verte odaadó játékkal 3:0-ra, majd az SZBBRA együttesét is legyőzte 3:1-re. A TRSE „B” csapatának tagjai közül sokan először léptek pályára bajnoki mérkőzésen ezen a tornán, de lelkesedésüknek és néhány rutinosabb játékos segítségének köszönhetően két győzelemmel sikerült zárni a minitornát. A csapat legjobbja ezúttal a magabiztos játékot produkáló Nagy-Győri Kitti volt.

Eközben a TRSE U13-as minicsapata egy szombathelyi felkészülési tornán vett részt. A korai indulás ellenére végig összeszedett, fegyelmezett játékot mutattak, melynek eredményeként az első helyen végeztek. Az elért eredményhez az Anderla Angelika által vezetett csapat összes tagja hozzájárult, Erdélyi Petra különdíjban is részesült.

Bővült a TRSE

A mozgássérült sportolókból álló tatabányai ülőröplabda-csapat 1987-ben alakult meg a Humanitás SE keretein belül, azóta sikeresen szerepel a hazai és a nemzetközi porondon is. Az elmúlt években azonban egyre nehezebbé vált a felkészüléshez és versenyzéshez szükséges alapvető feltételek biztosítása, a továbbiakban pedig már is nem tudtak volna tovább versenyezni. Ekkor nyújtott segítő kezet a TRSE és Bódis Attila vezetőségi tag segítségével vállalta, hogy a 2019-2020-as szezontól támogatja a csapat munkáját. A TRSE színeiben tovább versenyző csapat már túl is van az első megmérettetésen, az Országos Ülőröplabda Bajnokság első, Budakeszin rendezett fordulójában négy mérkőzéséből hármat is megnyert. A TRSE várja azon mozgásukban korlátozott sportolók, vagy sportolni vágyók jelentkezését, akik szívesen megismerkednének ezzel a sportággal. Jelentkezni a [email protected] e-mail-címen lehet.