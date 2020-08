Tragikus baleset a Miskolc ralin: komáromi versenyző navigátora vesztette életét

A Miskolc-rali második gyorsasági szakaszán szombaton tragikus baleset történt, melyben a komáromi Dudás Gergő navigátora, Tóth Zsolt életét vesztette.

Leállították, majd le is fújták a szombati Miskolc-ralit, az országos bajnokság második fordulóját, miután a második gyorsasági szakaszon halálos baleset történt. A Rally1-es kategóriában versenyző komáromi Dudás Gergő, Tóth Zsolt páros versenybalesetet szenvedett, melynek következtében a navigátor olyan súlyosan megsérült, hogy életét veszítette.

A Skoda Fabia R5-tel autózó kettős a második, mályinkai gyorsasági szakaszon esett le az útról, a navigátorhoz mentőt kellett hívni, a rajtoltatást félbeszakították, a mezőny nagy része etapként teljesítette a távot – írja a Nemzeti Sport. A baleset után nem sokkal tragikus hír érkezett. A rutinos, több mint harminc éve ralizó navigátor Tóth Zsolt olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. A komáromi pilóta nem sérült meg súlyosabban, azonban a mentőknek sokkos állapotban kellett kezelniük.

A Magyar Nemzeti Autósport-szövetség Tóth Zsoltot saját halottjának tekinti. Oláh Gyárfás, az MNASZ elnöke így búcsúzott: „Tegnap este a prológon még együtt nevettünk, és örültünk annak, hogy ebben a nehéz időszakban újra versenyzünk, és hogy milyen sok néző jött el a salakmotor-pályára. Az első gyorsaságin, mint mindig, most is hibátlanul navigáltál, kiválóan mentetek Gergővel, most pedig a teljes ralis társadalom gyászol. Hatalmas űrt hagytál magad után, a legtöbbünk számára nehezen feldolgozható, ami történt. Őszinte részvétem a családnak és a hozzátartozóknak. Ebben a hangulatban, ilyen szomorú eseményt követően nem tudunk odaállni a következő rajthoz, így a versenyt azonnal leállítottuk. Zsolt régóta tagja az autósport-társadalomnak, több pilótával ért el kiemelkedő eredményt. Gyászol a magyar autósport, gyászol a szervizpark.”

A Magyar Nemzeti Autósport-szövetség hivatalos közösségi oldalán a vezetőség, a versenyzők és az egész ralis társadalom részéről őszinte részvétét fejezte ki a rutinos navigátor családjának.