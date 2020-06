Továbbra is Krasovec marad az OSE Lions edzője

Sajtótájékoztató keretében emlékeztek meg Oroszlányon az OSE alapításának 30. évfordulójáról, ahol bejelentették a játékoskeretben történt legfrissebb változásokat is.

Az Oroszlányi Sport Egylet szombaton ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját, ezen alkalmából tartott sajtótájékoztatót pénteken az egyesület. Beck Ferenc elnök mellett Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője és Lazók Zoltán polgármester is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. A sajtótájékoztató végén Beck Ferenc fontos információkat osztott meg az egyesület felnőtt férfi kosárlabdacsapata, az OSE Lions szakmai munkájával, valamint keretének alakulásával kapcsolatban.

Harmadik oroszlányi szezonját megkezdve a 2020–21-es szezonban is a szlovén mester, Sebastjan Krasovec lesz a csapat vezetőedzője, aki az elmúlt két évben elévülhetetlen érdemeket szerzett a csapat sikeres szereplésében, így most tovább folytathatja a megkezdett munkát. A következő szezontól életbe lépő fiatalszabályra (az első félidőben legalább egy 23 évnél fiatalabb magyarnak végig a pályán kell lennie) is reagált az egyesület, hiszen három fiatal játékos már biztosan a Lionst erősíti a következő szezonban.

Továbbra is az oroszlányiak játékosa marad Anda Dávid, aki a harmadik szezonját kezdi meg a csapatnál. A saját nevelésű Pap Attila az előző szezonban az U20-as csapat húzóembere volt, a jövőben már ő is a felnőttcsapatot erősíti. Új érkező a 2-es poszton bevethető, utánpótlás-válogatott Mucza Tamás, aki Sebastjan Krasovec kérésére érkezik a másodosztályú Veszprémtől. Sebastjan Krasovec harmadik szezonját kezdheti meg az OSE Lions vezetőedzőjeként