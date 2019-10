Totális átalakulás várható a megyei első osztályban

Az Atlasz Geodézia 10. fordulójában ismét több háromesélyes párharc vár ránk. A tabella teljesen átalakulhat a végeredmények függvényében, több előzés is várható.

A 10. fordulóval folytatódik a megyei első osztály, háromesélyes párharcoknak ezen a hétvégén sem leszünk híján. Kezdésként például a forduló rang­adója nagyon kellemesnek ígérkezik: a harmadik helyen álló Nyergesújfalu fogadja a dobogó második fokán lévő Koppánymonostort. A két gárda között mindössze két pont a különbség, így adott esetben akár helycsere is lehet a táblázaton. Az előző hétvégén a Nyergesújfalu egy rangadón volt túl, méghozzá kiütéses sikerrel abszolválták azt, miután 10–2-re verték a Vértes­szőlőst. A Koppánymonostor a Nagyigmánd ellen egy könnyed, 6–1-es sikerrel hangolt erre a hétvégére.

A Vértesszőlős-Zsámbék- párharc szintén háromesélyesnek ígérkezik. A Zsámbék eddig egy ponttal többet gyűjtött, mint hazai pályán lévő ellenfele, ráadásul a Vértesszőlős egyel többet játszott. Tokaji Zsolt csapata az előbb említett 10–2-es vereségen van túl, míg a Zsámbék szintén rangadózott az előző körben, méghozzá a Bábolnát verte 2–1-re Bodó László csapata. Amelyik csapat győzni tud, az közelebb kerül a dobogóhoz.

A Bábolna-Esztergom összecsapás is megjósolhatatlan. A bábolnaiak a negyedik helyről várják a párharcot, míg az Esztergom a hetedik, de csak három pont a különbség. A vendégek az elmúlt héten az Oroszlányt győzték le, míg a Bábolna nulla ponttal tért haza Zsámbékról. Itt is elmondható, ami az előző meccsről: a győztes csapat közelebb lép a dobogósokhoz.

Az Oroszlány az elmúlt hétvégén fájó vereséget szenvedett Esztergomban, most győzni szeretne a Sebestyén-gárda. Ehhez a Kecskédet kell legyőzniük. A kecskédiek sincsenek kirobbanó formában, eddig mindössze nyolc pontot szereztek, míg az Oroszlány kilenccel áll. A tavalyi szezonban jóval nagyobb volt a két csapat közti különbség, akkor a Kecskéd még is pontot tudott szerezni az Oroszlány ellen. Ha a Kecskéd nyerne, akkor megelőzi az Oroszlányt a tabellán, de ehhez a hazaiaknak is lesz egy-két szavuk. A Sárisáp visszatért a szabadnapról, és a gyengélkedő Vértessomló utazik oda. A somlóiak eddig mindössze hat pontot szereztek, de azt tudjuk róluk, hogy bárkit képesek meglepni. Karcagi Pál csapata eddig 11 pontot szerzett, így esélyesként várják a Vértessomlót.

Alsóházi rangadónak számít a Tata-Nagyigmánd párharc. A tataiak már tíz pontot gyűjtöttek, miután az előző hétvégén legyőzték a Vértessomlót, a Nagyigmánd viszont még mindig csak egy egységgel áll. Egy tatai győzelemmel Kele Zoltánék elkezdhetnek felfelé nézelődni, míg a Nagyigmándnak kötelező lenne elkezdeni gyűjtenie a győzelmeket. A találkozókat egyaránt 15 órakor kezdik el. A hétvégén a Tatabányai SC a szabadnapos, de bármi történik, a kék-fehér csapat marad a listavezető a fordulót követően.