Törpeharcsafogó versenyt rendeztek a Rüdiger-tavon

A Komáromi Horgász Egyesület immár nyolcadik éve rendez törpeharcsafogó versenysorozatot a Rüdiger-tónál, elsősorban a túlságosan elszaporodott állomány ritkítása céljából. A júniusban indult versenysorozat harmadik fordulóját, augusztus 22-én rendezték reggel hat órától, melyre ismét szép számmal neveztek kicsik és nagyok.

Kállai Ferenc, a Komáromi Horgász Egyesület elnöke elmondta, mintegy 38 pecás ragadott horgászbotot. Az első kettő fordulóban nem születtek nagy eredmények, de a harmadikban megteltek a vödrök. Az elnök kiemelte, ha 60-80 kilogrammal sikerült csökkenteni a törpeharcsa mennyiséget, akkor már sokat tettek a tó vízminőségéért. A verseny további célja az volt, hogy megkedveltessék a horgászatot a legkisebbekkel is. A megmérettetésre nagyon sok apuka és nagypapa vitte ki gyermekét, unokáját.

Megtudtuk azt is, hogy az Egyesület folyamatosan szépíti a tó környezetét. Az elmúlt időszak viharos időjárása a Rüdiger tavat sem kímélte. Sajnos villanyoszlopot is kidöntött a heves szél, a szigeten is kárt okozott, több fát derékba tört és tönkretette a hirdetőtáblát is. Az Egyesület tagjai most is azon dolgoznak, hogy a letört ágaktól, lomboktól megtisztítsák városunk kedvelt pihenőhelyét.

A Komáromi Horgász Egyesület három fordulós törpeharcsafogó horgászversenyének összesített végeredménye szerint első helyezést ért el Balogh Árpád 5,46 kilogrammal, második lett Farkas József 5,24 kilogrammal, míg harmadik helyen 4,31 kilogrammal Hujber Miklós végzett. A helyezettek horgászeszköz jutalomban részesültek. A Komáromi Horgász Egyesület szeptemberben felnőtteknek szóló versenyt rendez, szintén a Rüdiger tavon – írja a komarom.hu.