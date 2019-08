Hősiesen megküzdöttek esővel, kilométerekkel a futók Tatán (fotók)

Határon innen és határon túlról is rengetegen érkeztek szombaton Tatára, hogy teljesítsék a minimaratont és az új távként megjelenő félmaratont.

Szombaton immáron harminchatodik alkalommal rendezték meg a vizek városában a Tatai Minimaratont, amely idén a félmaratoni távval is bővült. Az idei évben először mérethették meg magukat a futók a félmaratoni szakaszon. A rajt és az azelőtti pillanatokban mi is a helyszínen jártunk, ahol lázasan melegítettek már futni vágyók:

Félmaratonnal gyarapodva rajtol a 36. Tatai Minimarathon. Kitartást futók, és jó időt! Közzétette: Kemma.hu – 2019. augusztus 3., szombat

A hangos visszaszámlálást követően kicsik, nagyok, fiatalok és idősek nagy lelkesedéssel vágtak neki a 13,5 kilométeres minimaratoni és 21 kilométeres félmaratoni távnak. A versenyre az ország minden pontjáról érkeztek, de akadtak határon túli induló magyarok Romániából és külföldi futók is többek között Hollandiából és Lengyelországból is.

Nem csak amatőrök, igazolt atléták is megmérettették magukat, ez meg is látszott a végső eredménylistán. A minimaratoni távot a férfiak közül a Budapesti Honvéd SE sportolója, Bognár Domonkos teljesítette a leggyorsabban, aki 45 perc 53 másodperces idővel érkezett a célba.

A férfiak abszolút győztesét, aki a 19-24 évesek kategóriájában indult a dobogó második fokán a budapesti Balázs Levente követte, aki a 30-34 éves kategória győztese lett 46 perc 59 másodperces idejével. A harmadik helyen a veszprémi Barabás Gábor végzett 48 perc 4 másodperces idővel, ezzel pedig a 19-24 évesek csoportjában másodikként csapott a célba. A külföldiek közül ezen a távon elsőként Roman Thürauer ért célba, aki 49 perc 59 másodperces idejével 6. helyen zárt, ezzel pedig megnyerve saját kategóriáját a 40-44 éves férfiak között.

A hölgyek is szép számban érkeztek, hogy meghódítsák a 13,5 kilométeres távot. Itt szintén honvédos színekben versenyző atléta végzett az élen Garami Kata személyében. Kovács kokó István kedvese 50 perc 28 másodperces idővel zárt és fogadhatta elsőként Michl József polgármester gratulációját.

Mögötte a fiatalabb, 19-24 éves korosztályt erősítő Bicsák Flóra 51 perc 26 másodperccel lett abszolút második és saját kategóriájában első. A harmadik a pusztazámori Csuta Dorottya lett 51 perc 58 másodperces idővel, ezzel elsőként csapva célba a 15-18 évesek mezőnyében. A tataiak közül Szűcs Veronika abszolút kategóriában 9. és a 25-29 évesek között harmadik helyen végzett, míg a tatai kötődésű Szekeresné dr. Bakonyi Fruzsina a nők mezőnyében abszolút 4., a 35-39 évesek között pedig első.

A félmaratoni táv már embert próbálóbbnak bizonyult, pláne, hogy közben az eső is rázendített. A férfiak abszolút kategóriájában holland győzelem született a 19-24 éves korosztályban induló alkmaari Tim Tesselaar révén. A külföldi atléta 1 óra 15 perc 31 másodperccel végzett. A 35-39 évesek között első helyen célba érő Kedves Roland abszolút másodikként örülhetett 1 óra 17 perc 40 másodperces idejével. A férfiaknál az élmezőnyben már több tatai és megyei atlétának is örülhetett a publikum. Abszolút harmadikként a tatai Pálmai Gergő futott be 1 óra 24 perc 33 másodperces idővel, ezzel második helyet szerezve saját, 35-39 éves korosztályban.

A hölgyek mezőnyében 21 kilométeren szintén holland siker született. Schatz Irmi 1 óra 35 perc 9 másodperces idejével lett abszolút bajnok. Másodikként Máté Fanny ért célba, aki 1 óra 46 perc 2 másodperccel a 25-29 évesek elsője lett. Elismerésre méltó, hogy abszolút harmadikként az 50-54 éves korosztályban induló, budapesti Bakó Mónika végzett, megnyerve saját kategóriáját.

A minimarathoni távon, a váltók mezőnyében a Kocsot képviselő Női Fodrászat csapat végzett. A Szabacsi Gábor, Dombi Tamás, Dombi Csaba trióval felálló alakulat 48 perc 29 másodperces idővel szerzett bajnoki címet.

Természetesen nem csak a rajtnál, a célegyenesben is ott voltunk, ahol a bajnokokat is megszólaltattuk:

