Több mint 5 kilós tokhal is horogra akadt a sárisápi horgászversenyen

A sárisápi horgászversenyen a kedvezőtlen időjárás ellenére 32 versenyző vett részt. A verseny alatt egy 5 kilogramm feletti tokhalat is sikerült a partra csalni.

A rossz idő ellenére is sikeresen helyt álltak a résztvevők a közelmúltban a sárisápi horgásztónál megrendezett szezonnyitó horgászversenyen. A pontyok és a kárász mellett egy 5,3 kilogrammos tokhal is horogra akadt. Weszelovszky Ramón tógazdától megtudtuk, hogy harminckét horgász nevezett be és vett részt a versenyen.

Volt, akinek délelőtt volt nagyobb szerencséje, míg mások délután fogtak több halat. Ugyanakkor a társaság fele eredménytelenül zárta a napot. Ahhoz képest, hogy gyengén ettek a halak, igen szoros verseny alakult ki az első hat versenyző között. Harmadik helyen Bábik Gábor végzett 16,4 kilogrammal. Antal András 17 kilogrammal lett a második, míg az első helyet Tóth Szalkai Zoltán szerezte meg, aki 23 kilogrammnyi halat fogott ki.

A legnagyobb halat – egyben a verseny legkülönlegesebb példányát, egy 5,3 kilogrammos tokhalat – Kiss Sándor fogta ki. Legközelebb június 21-én mérettethetik meg magukat a horgászok Sárisápon, július 10–11–12-én pedig 48 órás páros versenyt rendeznek, ahol izgalmakban szintén nem lesz hiány.