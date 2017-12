Szíve most is a kék-fehérekért dobog... no meg a hat unokáért, a családjáért

A Tatabánya és a magyar kézilabda egyik legendás alakja, Simó Lajos 2018-ban tölti be 75. életévét. Az egykori kiváló játékos, majd edző, majd szenior teniszező csípőprotézise óta már csak az ultit űzi versenyszerűen, illetve a kék-fehér kézilabdázók minden mérkőzését végig izgulja...

Simó Lajos szerencsére a hetedik ikszen túl is jó egészségnek örvend. Az idősebbek még szerencsések, ha láthatták őt kézilabdázni. Talán minden idők egyik legintelligensebb, legképzettebb játékosa volt.

– Hát igen, múlik az idő, jövőre már hetvenöt éves leszek – mondja, mikor leülünk egy kis múltidézésre. – A családom Székelyudvarhely környékére való, miként jómagam is. De az általános és középiskolát már Kisbéren végeztem. Ám mielőtt kézilabdára adtam volna a fejem, sok mindent kipróbáltam. Mint minden srác, fociztam, be is kerültem a megyei ifiválogatottba. Gerelyhajításban megyei középiskolás bajnok lettem, diszkoszvetésben pedig ezüstérmes. A kézilabdával komolyabban szintén a gimnáziumban kezdtem el foglalkozni.

Simó Lajos tehetségére azonban már korán felfigyeltek a szakemberek. Még középiskolásként hívták az ETO-hoz játszani. Ekkor már Komáromban lakott, és készült továbbtanulni. Aztán, amikor felvették az Eötvös Loránd-egyetemre, a BEAC kézilabda-csapatában kötött ki. A vegyészmérnöki diploma megszerzése után végül mégis a Rába partjára került, de nem az ETO-hoz, hanem a Győri Textileshez…

– Akkoriban két első osztályú csapata is volt Győrnek – emlékszik vissza a klasszis kézilabdázó. – Végül 1967-ben, amikor már három éve válogatott voltam, igazoltam a Tatabányai Bányászhoz. Azóta is csak mi vagyunk ketten Kaló Sanyival, akik a második vonalból is válogatottak tudtunk lenni. Bevallom, azért választottam anno a Bányászt, mert komoly perspektívát láttam abban az együttesben, amely aztán fokozatosan még tovább is erősödött.

Az egykori válogatott irányító tíz éven keresztül, 1974-ig, megszakítás nélkül szerepelt a magyar nemzeti csapatban. Amikor visszavonult, egy német újságíró kiderítette, hogy nem kevesebb mint 189 válogatottságával ő a világcsúcstartó…

– Itt szenzációs kézisekkel játszhattam együtt – jegyzi meg Lajos. – Az idősebbek még bizonyára jól emlékeznek Drobnits Vilire, Faragó Jancsira vagy Kaló Sanyira. Ami viszont nagyon bosszant, hogy a hetvenes években a szakma nemzetközi krémje szerint is két válogatott számított a legjobbnak a világon, a jugoszlávok és mi. Nekünk viszont a nagy világversenyeken valahogy soha nem jött ki a lépés. A legjobb eredményünk egy világbajnoki hetedik hely volt, az 1974-es vb-n, holott a müncheni olimpiára is esélyesként utaztunk.

A Tatabányával viszont sok elsőség részese lehetett. 1969-ben az első vidéki együttes, amely Magyar Népköztársasági Kupát nyert, a Bányász volt. Aztán 1974-ben első vidékiként a bajnokságot is megnyerte a Tatabányai Bányász. Még ugyanebben az esztendőben, első tatabányaiként Simó bekerült a világválogatottba is. A jugoszlávok elleni 20-20-ra végződött találkozón Lajos hat gólt lőtt…

– Egy-egy évet játékos-edzőként is tevékenykedtem a TBSC-nél – említi a 189-szeres válogatott. – Aztán 1977 és 1981 között Líbiában edzősködtem, pedig előzőleg csak egy évre terveztem, hogy maradok az észak-afrikai országban. Aztán újabb két évet töltöttem a Tatabánya kispadján. Majd Dubaiban edzősködtem újabb négy évet. Onnan is a Bányászhoz jöttem vissza. Ez már az az időszak volt, amikor szétszéledt egy kiváló játékosokból álló társaság. Ki is estünk az élvonalból, viszont csont nélkül jutottunk vissza, és ötödikek lettünk… Ezt követően elnöke is lettem a kézilabdaklubnak, amikor kivált a TSC-ből. Ma viszont már csak mint szurkoló járok a csarnokba, és nagyon drukkolok az utódoknak.

Amikor azután érdeklődtünk, hogy ki vagy kik voltak a legjobb kézilabdázók, akivel együtt játszhatott, szinte azonnal rávágta: Szabó Laci és Kaló Sanyi. Érdekesség, hogy líbiai edzőként teniszezni is megtanult. Méghozzá annyira jól, hogy a negyven év fölötti korosztályban, már Dubaiban, megnyerte a Dubai Opent egyéniben, majd feleségével az oldalán a vegyes párost is.

– Sajnos a csípőprotézisem miatt fel kellett hagynom a tenisszel, pedig ha tehetném, még ma is püfölném a labdát – mondja beszélgetőpartnerünk. – Viszont ultizni minden héten összejövünk. Ez a sport is szent és sérthetetlen. Képzeljék el: hatan szoktunk játszani, Kaló Sanyi, Kontra Zsolti, Flasch Jenő, a házigazdánk, Erdélyi Zoli, valamint Faragó Tibi és jómagam. Játszunk egy partit, anekdotázunk, aztán játszunk még egy kört… Így azután ez egy egész napos elfoglaltság. De időközben a mozgásnak egy újabb fajtájával, formájával is megismerkedhettem, hiszen hat unokám is van. Így a karácsonyi asztalnál tizenketten jövünk össze. Holott a december amúgy is zsúfolt ünnepekben, hiszen ebben a hónapban van a feleségem, a fiam és a lányom születésnapja. Emellett a párom, Éva és két unokám, Luca és Dávid névnapja is. Azaz az év vége meglehetősen „sportos”, mozgalmas szokott lenni. Bizonyára most is az lesz, de ez így van rendjén.